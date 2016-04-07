Roban en la casa de veraneo de Stirling

En la noche del martes pasado los ladrones ingresaron a la casa de veraneo del exministro del Interior, Guillermo Stirling, ubicada en Punta Colorada.

Si bien los delincuentes se llevaron apenas un televisor, ya tenían preparados otros efectos para llevárselos. En la mañana de ayer apareció la limpiadora de la casa, quien denunció el episodio a la Policía local.

Cerca de la casa de Stirling, los ladrones robaron en otras viviendas de la zona.

El hurto se produjo a seis cuadras de la casa del cantante argentino Vicentico, a quien la semana pasada le robaron su camioneta.

El exministro dijo anoche a El País que la custodia del balneario está a cargo de un destacamento donde vive un matrimonio de policías; la señora trabaja en la seccional de Piriápolis. "Una sola persona para cubrir muchos kilómetros", afirmó.

Stirling dijo que hay una situación de "indefensión" en toda la costa. "Si no hay policías, todo está a merced de los ladrones. La forma de parar esto es con una coordinación entre policías y militares con experiencia en Misiones de Paz", afirmó.

PUNTA COLORADA