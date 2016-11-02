Roban con máscaras en día de Halloween

Cuatro delincuentes aprovecharon la Noche de Brujas.

Cuatro hombres armados y disfrazados por la noche de Halloween, aprovecharon para robar un comercio que se encuentra ubicado en Ejido esquina Gonzalo Ramírez, en la zona de Palermo.

El supermercado, que cuenta con personal de seguridad, fue asaltado por los delincuentes que tenían máscaras terroríficas y vestimentas acordes a la noche del pasado 31 de octubre.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, "los delincuentes iban portando armas de fuego, con las que amenazaron a los presentes. Tras apoderarse del dinero de la recaudación, que estaba en la caja registradora, se dieron a la fuga".

Efectivos policiales de Zona I se encuentran investigando el atraco y analizando las cámaras de seguridad del lugar, donde se pueden apreciar los movimientos que llevaron a cabo los delincuentes cuando entraron a robar al supermercado.

Así mismo, en la tarde de ayer, algunos empleados del negocio que conversaron con El País aseguraron que "por suerte no pasó a mayores y no lastimaron a nadie".

"Lo importante es que no se les haya escapado un tiro, o algo de eso, porque ahí la íbamos a pasar mal", relataron.

En tanto, fuentes vinculadas a la investigación del hecho, señalaron a El País que "este tipo de episodios suelen darse las noches de Halloween; los ladrones aprovechan la ocasión para disfrazarse y como la gente piensa que es parte de la fiesta no les prestan mayor atención".

Sobre la recaudación robada, los encargados del comercio prefirieron no brindar información.

Patrullero de Maldonado en busca del sospechoso del asesinato de la joven Koni Silva, ocurrido en junio de 2015 en Punta del Diablo. Foto: Ricardo Figueredo

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