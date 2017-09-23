Roban casi un auto por hora en la capital del país

INSEGURIDAD

Reportaron 23 robos en 24 horas; cuatro se dieron con violencia.

Foto: archivo El País

Entre el comienzo de la tarde del jueves y la de ayer, es decir en 24 horas, en Montevideo se registraron 146 robos, 91 de ellos fueron hurtos y en 29 oportunidades se usó la violencia, por lo cual se los cataloga como rapiñas. Del ese total, en 23 casos se trató de robo de vehículos: en 19 se tipificó hurto y rapiña en 4.

El dato llamó la atención de la Policía, y ahora se supone que se trataría de una banda organizada que se dedica al desarme de los vehículos y la posterior venta por partes.

Otro dato que manejan los investigadores de diferentes zonas operacionales refiere a la modalidad de los robos.

Según informó Subrayado, fuentes del Ministerio del Interior sostienen que en la mayoría de los casos los delincuentes actuaron de manera silenciosa y sin violencia.

Esta evidencia no coincide con lo que estaba verificándose desde la semana pasada. Como informó El País, el propio Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se declaró preocupado ante la constatación de muchos robos con violencia.

"En las últimas dos semanas se incrementó el robo de autos con modalidad de rapiña. Inicialmente era en la Zona 1, pero ahora cambia de zona. Lo que se está produciendo es una pérdida de respeto a la vida. Ahora está el robo de autos mediante rapiñas, y no por hurto", dijo Bonomi al programa Fuentes Confiables de Radio Universal.

En relación a los robos de autos en general, Parque Batlle es uno de los barrios de Montevideo en donde se registran más casos, sobre todo en el entorno de sanatorios.

La mayoría de los vehículos estacionados son trasladados después del encendido directo logrado por la conexión de cables al tablero. Pero desde junio pasado se ha dado otra modalidad que solo tenía antecedentes de denuncias en Maldonado. El auto elegido para robar es atado a otro que oficia de guinche; montando la escena como si se tratara de una falla mecánica los ladrones actúan así con total tranquilidad.