Reuniones clave tras cierre de tablado en Maroñas por inseguridad

Este mediodía se reunirá la directiva de Dacepu y sobre las 17 horas la Intendencia recibirá a los integrantes del escenario de Flor de Maroñas en busca de una solución.

Este mediodía se reunirá la directiva de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) para buscar una solución tras el cierre del tablado de Flor de Maroñas el pasado viernes por falta de seguridad en los espectáculos.

El presidente de Daecpu, Enrique Espert, dijo a El País que se va a tratar la inseguridad en el tablado de Flor de Maroñas, entre otros temas, y descartó que el caso se repita en otros escenarios. "No se va a cerrar más nada", sentenció. Es más, dijo que se buscará alguna solución para que el tablado de Flor de Maroñas pueda volver a funcionar.

Asimismo sobre las 17 horas el gerente de Eventos de la Intendencia de Montevideo, Fernando González, se reunirá con integrantes del escenario popular de Flor de Maroñas,

En en escenario de Flor de Maroñas se venían organizando espectáculos desde el viernes 29 de enero. Ese día, desde afuera del tinglado, ubicado en Manuel Acuña y Marcos Salcedo, tiraron piedras, una de las cuales impactó en la cabeza a una espectadora, que poco después fue atendida en el lugar por médicos de una emergencia móvil que le suturaron la herida.

Días después, para evitar más conflictos, se dejó ingresar al teatro a niños y jóvenes del barrio, aunque entonces los desmanes de éstos no cesaron. El viernes pasado, después de un incidente protagonizado por un integrante de la Comisión con menores que estaban robando algunos sombreros y carpetas de la murga A Contramano, se desató el tole-tole. Palos y piedras se precipitaron sobre las puertas de acceso.

La comisión resolvió cerrar el tablado y se quejan de la falta de respuesta de la policía y la Intendencia de Montevideo

La plaza donde se encuentra el escenario ganó el presupuesto participativo. Foto: A. Colmegna

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