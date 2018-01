Retiran tres chapas a choferes de Uber en Punta del Este

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, informó a El País que inspectores le retiraron tres chapas a conductores de Uber durante el fin de semana.



Dos intervenciones ocurrieron en la terminal de Punta del Este y la otra sucedió en la zona de La Pasiva.



“Eran vehículos claramente identificados que estaban haciendo transporte de pasajeros sin autorización porque esto no está permitido”, comentó el jerarca departamental.



Cuando el 21 de diciembre Uber anunció su llegada al principal balneario uruguayo, Antía fue consultado sobre si iba a retirar chapas. “No tengo condiciones para fiscalizar porque en la temporada es imposible fiscalizar coches que uno no conoce. Esto es un lugar turístico por esencia, acá vienen de todos lados y no voy a andar molestando al turismo”, dijo. Y agregó que iban a controlar el tránsito, “no a corretear a Uber”.



Hoy volvió a manifestar que no pretende perturbar a los turistas que utilizan este medio de transporte, aunque aclaró: “Cuando tenemos una prueba clara que se está infringiendo la norma, intervenimos”.



El intendente indicó que inspecciones “van a seguir habiendo”, pero no se harán “piquetes” para detectar posibles autos Uber. “Si quisiéramos, podríamos actuar muchísimo. Nosotros tenemos 38 cámaras lectoras de matrículas. Pero el tema es el turismo y no podemos armar un escándalo”, indicó.



Desde la aplicación, indicaron que los socios conductores cuentan con el respaldo de la aplicación. “Pedimos den aviso de inmediato ante situaciones de este tipo para que podamos dar curso a cada caso en particular con la máxima seriedad”. “Reiteramos nuestra voluntad y disposición a trabajar junto a las autoridades para que Maldonado cuente con una regulación adaptada a modelos como el de Uber”, indicó una fuente de la empresa.



La Junta Departamental de Maldonado no llegó a discutir a fines del año pasado el proyecto para regularizar las aplicaciones como Uber. El edil nacionalista Adolfo Varela había presentado una propuesta, pero miembros de su propio partido político estaban en desacuerdo con algunos puntos y la discusión se postergó para marzo de este año.

Acción de amparo.

Los taxistas de Maldonado presentaron una acción de amparo ante la justicia para que la administración municipal controle a Uber.



La gremial de taxistas de Maldonado (Cepatama) presentó un recurso de amparo ante la justicia civil de feria del departamento. Los gremialistas recolectaron 300 dólares por cada socio para solventar los gastos de la iniciativa que corre por cuenta de un estudio jurídico de la zona.



En la acción de amparo los taxistas pidieron a la justicia que obligue a la administración a fiscalizar a los conductores de UBER.



La posición de la Intendencia se basa en que este tipo de situación es bastante compleja desde el punto de vista jurídico porque el control es una obligación de medios y no de resultados.



Producción: Marcelo Gallardo