Representantes de varios sindicatos viajaron a Brasil a respaldar a Lula

Una numerosa delegación de integrantes del Pit-Cnt viajó a Brasil para apoyar al expresidente Lula da Silva en el juicio oral que se celebrará en su contra, que definirá si se ratifica, modifica o anula la condena a nueve años y medio de prisión que recibió por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Un comunicado emitido ayer y firmado por el secretariado ejecutivo del Pit-Cnt sostiene que los representantes de la central sindical estarán presentes en Porto Alegre, donde se celebra el juicio, "defendiendo la democracia y el debido proceso". Los sindicalistas uruguayos suscriben las denuncias efectuadas por sus colegas brasileños en torno a que el proceso que condenó al exmandatario es "ilegítimo y fruto de una persecución política que enfrentan Lula y su partido".

"No pedimos que no se investigue, no pedimos que no se juzgue si se encuentra alguna prueba que incrimine al expresidente o a otros, pero sí pedimos que el proceso no esté viciado de intereses políticos y económicos. Los que se colocan contra la condena sin pruebas de Lula afirman que el juicio hace parte de una articulación entre los poderes judicial y legislativo y los medios de comunicación para impedir que Lula sea candidato a presidente de Brasil en las próximas elecciones, en octubre de 2018", afirma el comunicado.

No obstante, el mismo sostiene que el secretariado ejecutivo del Pit-Cnt "no abordó la participación en el acto que se va a realizar en Brasil, sí apoya a aquellos sindicatos que han decidido participar".

El expresidente brasileño afirmó ayer en Porto Alegre que duda de que haya un magistrado en el país "más honesto" que él, en vísperas de un juicio por corrupción que puede ser decisivo para su futuro político.

"Dudo que en este país haya un magistrado más honesto que yo", aseveró Lula en un acto al que asistieron miles de sus simpatizantes en la capital del estado de Río Grande del Sur, en donde será juzgado hoy en segunda instancia.