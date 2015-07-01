Repartidor en CTI tras rapiña en un almacén en Las Piedras

Tiene 45 años y trabaja como repartidor. Resultó herido de bala en una rapiña cometida en un almacén en Las Piedras, cuando se trabó en lucha con el delincuente. Por otra parte, en Pando, dos hombres rapiñaron un supermercado y robaron $ 100.000



Un hombre que trabaja como repartidor resultó herido de bala en una rapiña cometida en un almacén en Las Piedras.

El comercio está ubicado en calle San Isidro casi Arapey. Allí ingresó un hombre con un revólver calibre 38 y amenazó a un repartidor.

Le solicitó el dinero y se trabaron en lucha, resultando herido de bala el trabajador.

Luego se dirigió hacia la caja registradora y amenazó al dueño del almacén: tomó el dinero que había y escapó en una moto, junto con otro hombre que lo esperaba afuera.

El repartidor, de 45 años, fue atendido por médicos de una emergencia móvil que constataron una herida de bala en su pierna izquierda y pérdida de conocimiento. Fue derivado a CTI de un sanatorio de Montevideo.

Robaron 100 mil pesos de un supermercado en Pando.

Dos hombres encapuchados y fuertemente armados llegaron a un supermercado de Pando y tras reducir a los empleados lograron robarse $100.000. Luego escaparon.

Según informó Jefatura de Policía de Canelones, los hombres circulaban en un auto que está requerido y fue robado en Montevideo el pasado 26 de junio.



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