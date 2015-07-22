Remiten a tres rapiñeros por asalto acomercios

El juez penal de 17° Turno, Carlos García, remitió a la cárcel a tres individuos que habían efectuado dos rapiñas a locales de cobranzas en la mañana del lunes 20. El auto de procesamiento del magistrado señala que los tres sujetos fueron procesados por dos delitos de rapiña y uno de receptación porque circulaban en un auto robado.

Policías de la Zona II (Carrasco) indagan a los procesados porque sospechan que integrarían una banda que cometió una serie de atracos a estaciones de servicio y supermercados ubicados en barrios costeros.

Según informó la Jefatura de Montevideo, los tres acusados fueron perseguidos y detenidos tras asaltar una entidad financiera situada en la zona de La Blanqueda.

Uno de los detenidos llevaba un chaleco antibalas. Se incautó un revólver calibre 38 y se recuperó los bienes robados en el asalto. Otro de los sujetos llevaba una careta de carnaval. Un tercer acusado oficiaba de chofer de la banda.

En las próximas semanas, los investigadores de la Zona II indagarán a los tres rapiñeros sobre otros atracos.

Se cree que habrían asaltado a estaciones de servicio ubicadas en la rambla de Punta Gorda y de Carrasco. También un supermercado situado en el barrio Buceo.

"Son violentos. Grita, insultan y pegan por cualquier cosa. Están muy nerviosos", dijo a El País un funcionario de una estación rapiñada.

En el supermercado, los asaltantes la emprendieron a culatazos de revólveres con dos trabajadores. Uno de ellos sufrió heridas de entidad en la cabeza.

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