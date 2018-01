Refutan las cifras oficiales de ocupación en Rocha

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Rocha, Martín Rodríguez, criticó a las autoridades departamentales por difundir cifras de ocupación turística que él dice no son las reales.

“No está repleto. Hay que ser objetivo. Y comercialmente no es la temporada que están pintando”, manifestó.

La subdirectora de Turismo, Ana Claudia Caram, manifestó hace una semana que en La Paloma, La Pedrera, Cabo Polonio, Punta del Diablo y la Barra del Chuy hay entre un 95% y un 100% de ocupación.

Desde el Centro Comercial e Industrial le solicitaron un informe a la Cámara Inmobiliaria de Rocha, y ésta aseguró que el porcentaje de ocupación “nunca llegó al 100% y apenas supera el 80%”.

Un fenómeno que observan que está creciendo es la cantidad de turistas que llenan las casas con más personas de las permitidas. “Están sobreocupadas”, comentó Rodríguez. Y eso provoca daños en esas propiedades, explicó.

Julio Silvera, directivo del Centro de Hoteles y de la Liga de Fomento y Turismo de La Paloma, informó que la primera semana del año tuvo un promedio de 90% de ocupación. Y, desde ayer, empezó a disminuir la cantidad de gente.

El sector gastronómico no se comportó con mejores cifras. El restaurante “Lo de Edinson”, uno de los más visitados en La Paloma, en la primera semana del año no alcanzó las mismas cifras de consumo que el año 2017. “Es una temporada similar a la anterior”, dijo.

Sin agua.

Los hoteleros sostienen además que “muchas casas” fueron devueltas antes de lo previsto por algunos inquilinos molestos porque en la zona en donde estaban se dejó de recibir el servicio de agua potable durante los primeros días de enero.

Eduardo Liard, gerente regional de OSE de la zona este, dijo a El País que hubo “problemas puntuales” en La Paloma el 2, 3 y 4 de enero. Allí el consumo per cápita fue similar al de Punta del Este. Esas dificultades surgieron en viviendas que no tenían depósito domiciliario. Según aclaró, en la primera semana hubo un consumo histórico de agua de 8 millones de litros al día, superando al histórico alcanzado la temporada anterior (7,5 millones de litros).

Desde que la OSE detectó la dificultad, generalmente en horas de la tarde, se reforzó el abastecimiento con los camiones cisterna.

Este aumento se produjo debido a una mayor cantidad de turistas. En una reunión mantenida en las últimas horas se informó que este balneario recibió a unas 50.000 personas en los días de semana.

Ni plata ni luz.

Los comerciantes criticaron también la cantidad de cajeros automáticos en el departamento, lo que causa colas “interminables”. En La Paloma hay un cajero del Banco República, igual que en La Pedrera, Punta del Diablo y Cabo Polonio. Cuando logran entrar por dinero, muchos clientes se enojan al detectar que ya no quedan billetes porque se acaban muy rápido.

“La Paloma sigue creciendo en su área de influencia y la infraestructura no mejora. Si no reconocemos los problemas, no los vamos a mejorar nunca”, manifestó Rodríguez.

Los problemas también afectaron al servicio eléctrico en parte de la zona de La Aguada, con cortes entre ayer y anteayer, comentó el referente.

Los comerciantes piden que se mejore la seguridad con cámaras de videovigilancia y aseguran que no hay una sola instalada en toda la costa rochense ni alcanzan los policías.

En dos Consejos de Ministros realizados en 2016 y 2017 esta organización realizó pedidos al gobierno para mejorar diferentes aspectos de la infraestructura turística. “No han sabido interpretar las necesidades que teníamos”, sentenció.