Reforman residencia presidencial de verano

La Presidencia y el Ministerio de Defensa Nacional firmarán un convenio para que unidades de las Fuerzas Armadas se encarguen de la construcción, reconstrucción y mantenimiento de la residencia presidencial de Punta del Este, informó el sitio web oficial del gobierno.

El contrato para que los militares se encarguen de esta tarea es por $ 1 millón con cargo al Inciso 02 (Presidencia) del Presupuesto, se indica en la información.

En la resolución oficial del Poder Ejecutivo no se indican detalles de los trabajos que realizarán los efectivos de las Fuerzas Armadas.

Recientemente, los efectivos del Ejército que trabajaron durante cinco días recogiendo la basura acumulada afuera de miles de contenedores en Montevideo, cobraron $ 300 la hora, según anunció el director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Óscar Curutchet.

En total fueron 4.000 los contenedores que se limpiaron en los primeros días de enero de este año, según informó la comuna, y cerca de 400 efectivos del Ejército los que realizaron la tarea a raíz del conflicto y paro de los funcionarios municipales nucleados en Adeom.

La ley 18.650 del año 2010 prevé que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas podrán prestar tareas en otras áreas sin que por ello se considere un menoscabo de su función original, señala la resolución del Poder Ejecutivo emitida el lunes 7.

PERSONAL DEL EJÉRCITO