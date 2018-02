Una reestructura somete a fiscales a sobrecarga laboral

Castigada por contar las cosas que pasan en la Fiscalía General. Me trasladan a las fiscalías del viejo código (de Proceso Penal) para que no moleste. Total avasallamiento de la carrera. En lo personal no sé si me perjudica salir de este caos, pero no deja de ser una persecución".

Así se pronunció la fiscal Gabriela Fossati en su muro de Facebook al enterarse que dejaría la Fiscalía de Montevideo de Flagrancia de 12° Turno y pasaría a ocupar la Fiscalía de Montevideo de 1° Turno, que se encarga de los asuntos anteriores a la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal.

Fossati tiene una mirada crítica sobre el funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) que entró en vigencia el 1° de noviembre de 2017. Una de sus principales críticas es que las asignaciones de casos a los fiscales se debe hacer en función de la competencia de dichos funcionarios y no en base a la carga de trabajo. Este último criterio podría generar que un fiscal afín al jerarca de turno le tocara investigar un expediente clave.

Una opinión similar manifestó ayer la Asociación de Fiscales del Uruguay. "Dicho criterio (de distribución de casos) atenta contra la cristalinidad y aleatoriedad que debería primar al momento de asignación de cualquier denuncia", reza una carta de dicha gremial enviada ayer a Fossati.

Los fiscales también critican el nuevo Código del Proceso Penal porque enfrentan turnos extenuantes, caídas de los sistemas informáticos y desajustes en su funcionamiento operativo (demoras de hasta dos horas para que un juez otorgue una orden de detención a la Policía), entre otras dificultades.

Uno de los principales impulsores del nuevo código fue el fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Fossati envió una carta a la gremial de Fiscales donde señaló que su traslado se debió a sus críticas al funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal.

En la tarde de ayer, la Asociación de Fiscales del Uruguay envió una respuesta a Fossati donde señalaba que compartía su inquietud observando la existencia de traslados "sin justificaciones sustantivas" que "no llegan a ser comprendidos por los operadores" judiciales.

Una fuente de la Fiscalía de Corte dijo a El País que la creación de la Fiscalía de Lesa Humanidad y el ingreso de cinco fiscales a Montevideo por concurso, generó decenas de traslados de fiscales y no solo el de Fossati.

La ceremonia de juramento de estos traslados e ingresos se realizará hoy en la sede central de la Fiscalía, con la excepción de los nombramientos de los fiscales Diego Pérez, Graciela González, María Camiño y Alba Corral, quienes por motivos personales lo hicieron con anterioridad.

Con respecto al traslado de Fossati, en la Fiscalía se explicó que la magistrada no baja de categoría, y advirtió que no puede haber persecución gremial contra dicha fiscal porque esta no integra la directiva de la Asociación de Fiscales.

Medidas.

El próximo 3 de marzo, la Asociación de Magistrados Fiscales se reunirá en una asamblea general para tratar horarios y condiciones de trabajo; plantear malas condiciones laborales ante la Inspección de Trabajo del MTSS; concurrencia a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para señalar la situación laboral y eventuales medidas gremiales a tomar.

El fiscal Gustavo Zubía, quien es vicepresidente de la Asociación de Fiscales, dijo a El País que la gremial denunció ante el Ministerio de Trabajo "una vulneración de sus derechos" por el cambio de las condiciones de trabajo con la implementación del nuevo código. "A juicio de la Comisión Directiva de la Asociación no se tomaron las previsiones necesarias para este cambio. Y recae sobre los fiscales una tarea que es excesiva para cualquier ser humano", dijo.

Hoy un fiscal penal está de turno las 24 horas durante una semana a cargo de una Zona policial. La jurisdicción de una Zona está integrada por ocho seccionales policiales.

El País: A casi tres meses de implementado el nuevo CPP, ¿se mantienen las mismas dificultades de funcionamiento?

Zubía: Algunos problemas se solucionaron y otros se agudizaron. Por ejemplo, el número de denuncias que llegan a los fiscales se ha incrementado en número y hay una distribución de trabajo, en este momento, que lleva a que haya fiscales que tienen en su bandeja 1.500 denuncias para trabajar.

El País: ¿Por qué ocurre esa situación?

Zubía: Hay fiscales que ingresamos en el nuevo sistema hace 15 días porque esto (la reestructura del sistema de trabajo de los representantes del Ministerio Público y la redistribución de denuncias) comenzó el 5 de febrero pasado. En mi bandeja (de casos para investigar) tengo aproximadamente 900 denuncias. Hay otros fiscales que vienen del régimen (procesal penal) anterior que tienen 1.500 y 2.000 casos en sus bandejas, con enormes dificultades informáticas para actuar.

El País: ¿Puede un fiscal investigar 1.000 denuncias?

Zubía: Yo opino a favor del sistema acusatorio. Pero estoy con enormes problemas y muy crítico de la implementación que se dio del sistema acusatorio. Hoy, con esta recarga de trabajo, es imposible satisfacerlo. Y estamos teniendo una carga acumulativa por el incremento de delitos como lo señaló el ministro (del Interior, Eduardo) Bonomi. Se necesitaría duplicar el número de fiscales penales.

La carta de la gremial de fiscales a Fossati.

"Encontrándonos permanentemente en defensa de los intereses de los asociados ante la Fiscalía General, se estima que lo que corresponde en principio, es nuestra manifestación pública de desagrado por la medida que la afecta (a la fiscal Fosatti), más allá de las potestades administrativas del jerarca", dice la misiva. Advierte que la modalidad de traslados sin invocación de motivaciones concretas, "no aparece en concordancia con las necesidades de transparencia" del sistema.

Zubía: "El sistema informático provoca dolores de cabeza".

El fiscal Gustavo Zubía estimó que fue investigado por la Fiscalía de Corte a raíz de declaraciones que realizó sobre desajustes en el funcionamiento del Código de Proceso Penal.

"Mi jefe, el doctor (Jorge) Díaz manifestó que no había investigaciones sobre mi persona", expresó Zubía.

El fiscal señaló que su conclusión de haber sido investigado surge de que la resolución de investigación resuelta por la Fiscalía de Corte dice que se deben investigar los hechos transmitidos en una nota periodística del diario El Observador del 11 de enero de este año.

En el artículo, Zubía se quejó de las demoras operativas del nuevo Código de Proceso Penal y del sistema informático implementado por la Fiscalía de Corte utilizado para informar a los fiscales sobre los casos que deben investigar. "El sistema informático provoca más dolores de cabeza que resultados", dijo Zubía, quien no utiliza dicha tecnología en muchas oportunidades.

El representante del Ministerio Público calificó de "muy importantes" las afirmaciones de Díaz sobre que no hay una investigación sobre su persona. "Me satisface enormemente que el fiscal de Corte Jorge Díaz diga que no hay una investigación sobre mí. Inicialmente interpreté que sí", reiteró Zubía.

El 15 de febrero pasado, Zubía informó en un tuit que el fiscal general "inició una investigación administrativa" por las afirmaciones que realizó "relativas al mal funcionamiento de las solicitudes de órdenes de detención que demoran horas" y cuestionó además si esto era para "silenciarlo".

En otro tuit, el fiscal de Corte Jorge Díaz expresó que se estaba investigando lo que denunció Zubía y no a su persona.

"Es muy bueno recordar que el art. 49 de la ley 19.483 establece que los fiscales gozarán de libertad de expresión, asociación y reunión conforme a la normativa nacional e internacional", expresó el mensaje de Díaz.