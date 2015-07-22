Redujeron al guardia, le robaron el revólver y escaparon con $100.000

Dos hombres armados llegaron ayer a un supermercado de Malvín y tras reducir al guardia de seguridad y quitarle el arma, fueron directo a las cajas para tomar el dinero de la recaudación.

Dos hombres armados y con sus rostros cubiertos llegaron ayer de tarde a un supermercado ubicado en las calles Rivera y Colombes, en Malvín.

Llevaban puestos sus cascos y al ingresar redujeron al guarda de seguridad y le quitaron el revólver que tenía.

Información de Jefatura de Policía de Montevideo señala que los hombres fueron directamente a las cajas y tras amenazar a los empleados tomaron el dinero de la recaudación y escaparon en una moto.

La Policía cuenta con el video registrado por las cámaras de seguridad del comercio y estudia las imágenes para identificar a los delincuentes.

Los delincuentes robaron $100.000, según informó Subrayado.

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