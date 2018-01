Redes Frenteamplistas aclara que no convoca a ninguna “contramarcha” para el martes 23

Redes Frenteamplistas emitió hoy miércoles un comunicado en el que aclara que no convoca ni apoya una “contramarcha” que en redes sociales circula, prevista para el martes 23 de enero, día en que los productores rurales se concentrarán en Durazno, en medio del conflicto del sector agropecuario que atraviesa el país.



"Ante la circulación de una convocatoria a ´una contramarcha a la propuesta de la oligarquía´ para el 23 de enero ante el Palacio Legislativo, firmada por ´Redes frenteamplistas´, queremos aclarar que Redes Frenteamplistas no sólo no tiene que ver con la convocatoria, sino que ninguno de sus integrantes formuló esa propuesta y, sobre todo, que no estamos de acuerdo", se lee en el comunicado.



Y destacan que "conceptualmente, porque las expresiones de descontento y las demandas de todo tipo, son la base misma de la democracia".



Además, "intelectualmente, porque los problemas no se resuelven etiquetando a los descontentos. No es ese el camino que está siguiendo nuestro gobierno ni que ha seguido la izquierda en su historia".



También sostienen que realizan la aclaración porque "políticamente" sin desconocer "la búsqueda de provecho por parte de sectores de la oposición, es inconducente empujar hacia sus tiendas a todos los que expresen críticas".



Y "prácticamente, porque aún si todo lo anterior no fuera válido, a nada conduce una convocatoria anónima, de un día para el otro, en enero, sin coordinación alguna, con firmantes anónimos o escondidos bajo una firma identificada con otros".

Aclaración de @ProyectoMiramar red integrante de las Redes Frenteamplistas ante los trascendidos de las últimas horas. pic.twitter.com/sDal7XIalB — RedesFrenteamplistas (@Redesfa) 17 de enero de 2018