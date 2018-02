Recuperaron las alhajas robadas de la joyería Apolo de Punta del Este

La Policía recuperó parte de las alhajas que el pasado 26 de enero fueron robadas de la joyería Apolo, ubicada en la avenida Gorlero de Punta del Este.



“Recién vino el subcomisario Mario Delgado para avisarnos que encontraron a los ladrones. Están en Colonia y al menos parte de las joyas aparecieron”, dijo a El País Walter Amestoy, propietario de la joyería junto a su esposa Carmen Pastoriza.



El robo ocurrió en la medianoche del 26 de enero, pocos días antes del asalto a la joyería Sensation du temps del hotel Enjoy. Dos delincuentes rompieron la puerta del local y en apenas unos segundos robaron varias alhajas, entre ellas un anillo de brillantes que cuesta 6.500 dólares.



“El subcomisario nos dejó sumamente emocionados a mi esposo y a mí. El oficial nos trajo varias fotos de diversos tipos de alhajas para ver si podían ser las que no robaron a nosotros. Y sí, nosotros teníamos fotos de cada joya etiquetadas para identificar la mercadería que nos habían robado. No son todas las que nos robaron. sí hay muchas de ellas, aunque el oficial nos dijo que había otras alhajas. Posiblemente, entre ellas esté el resto de las que nos robaron”, comentó Carmen.



El valor de lo robado a la joyería es de US$ 73 mil.

Las joyas forman parte del lote de alhajas sustraídas por una banda de chilenos que fue detenida ayer en Salto, debido a su participación en el robo a una joyería de Colonia.



Son cinco los ciudadanos chilenos que fueron detenidos cuando pretendían huir del país viajando por una línea internacional de transporte de pasajeros que une a Salto con Concordia.



Fuentes policiales confirmaron a El País que fueron detenidos con el botín, que ascendería a unos 10.000 dólares, y que además podrían estar involucrados en actos delictivos en el sur del país y robos a cajeros automáticos.

“Como en su momento tanto mi esposo como yo criticamos la labor policial, ahora es de estricta justicia reconocer el eficiente trabajo. Estamos muy emocionados porque esas piezas es el resultado de muchísimos años de trabajo”, expresó Carmen.



Ayer, El País informaba sobre la indignación que sentía la pareja ante la falta de soluciones tras el asalto. "Todo es Conrad, Conrad y nada más que Conrad. Debe ser porque hace publicidad global. Nuestro negocio también es importante. Es el más importante de la galería y no tenemos ninguna noticia", se quejaba Amestoy.