Recrudecen agresiones de ex parejas a mujeres

Quemó a su ex esposa y a su hija de 5 años; están graves.

Dos hechos de extrema violencia contra mujeres sacudieron a los departamentos de Canelones y Flores, entre ellos el hallazo del cadáver de una joven de 29 años en su vivienda de Trinidad, presuntamente asesinada por su ex pareja y padre de los tres hijos del matrimonio.

El otro episodio, que tuvo siniestras características, ocurrió en la localidad canaria de Barros Blancos. Un hombre se prendió fuego y luego se arrojó sobre su ex pareja y su hija, de cinco años. Ambas permanecen internadas, además del tío de la mujer, que sufrió quemaduras al intervenir en el rescate.

El agresor, de 26 años, cuyas iniciales no fueron divulgadas, discutió con la mujer, de 24, de la que está separado desde hace unos cinco meses. Salió del lugar, extrajo nafta de una moto y volvió a ingresar a la vivienda. Allí, se roció con el combustible y se prendió fuego, lanzándose sobre la mujer y la niña, que se encontraban acostadas en una habitación.

En el mismo terreno vive el tío de la mujer, quien ingresó a la casa para auxiliar a las víctimas. Tomó a la niña en brazos y la arrojó sobre una piscina ubicada en el patio. En ese momento llegaron al lugar efectivos del servicio 911.

Las cuatro personas fueron asistidas en el Hospital de Pando y luego llevadas al Centro Nacional de Quemados.

La mujer presentaba el 80% de su cuerpo quemado y también las vías respiratorias. Su tío, de 36 años, debió ser ingresado en CTI.

La niña está internada internada en el Hospital Pereira Rossell con quemaduras de segundo grado, mientras que su padre, que posee tres antecedentes penales, está en el Hospital de Clínicas con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, no existían denuncias por violencia doméstica sobre el hombre.

Trinidad.

El caso reportado en Flores fue descubierto ayer, pero la muerte de la joven de 29 años se había producido varios días antes.

Vecinos del complejo habitacional NC7, ubicado en la ciudad de Trinidad, notaron la ausencia de la joven durante varios días, lo que no era habitual, por lo que decidieron informar a las autoridades.

La Jefatura de Policía de Flores informó que, tras ingresar a la vivienda, con la presencia de la Juez Letrada Departamental, fue encontrado el cuerpo de la mujer, constatándose que llevaba muerta varios días.

Las actuaciones policiales realizadas ayer, que incluyeron dos allanamientos en Trinidad, llevaron a la detención de varias personas, algunas oriundas del vecino departamento de Durazno.

Se realizó una requisitoria a nivel nacional del padre de los niños de la víctima, quien hasta el momento no ha sido ubicado. El individuo, oriundo de Durazno, registra varios antecedentes penales, informaron fuentes policiales.

Las fuentes indicaron además que se busca a otra mujer que también podría estar implicada en el hecho, a pesar de que el principal sospechoso es el hombre.

Los tres hijos de la mujer, en tanto, quedaron a cargo de sus abuelos paternos.

Sin fin.

Entre enero y noviembre del año pasado, murieron 29 mujeres por violencia doméstica, según los registros de la organización Mujeres de Negro. El Ministerio del Interior había registrado, hasta octubre, 23 asesinatos de mujeres y otras 11 tentativas. (Producción: Víctor Rodríguez, en Trinidad)

Asesinatos y agresiones a mujeres por sus parejas y ex son algo cotidiano. Foto: Archivo.

Violencia doméstica en Uruguay