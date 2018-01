¿Cuáles son las recomendaciones para la movilización de los productores rurales?

Durazno será el martes el punto de encuentro de productores rurales autoconvocados ¿El motivo? Protestar contra lo que consideran un alza de sus costos y una rentabilidad menguada o nula.



Los organizadores del evento divulgaron una serie de consejos para quienes piensen asistir a la multitudinaria convocatoria.



La primera recomendación es cargar combustible antes de salir de sus respectivos departamentos. También se pide llegar a tiempo al lugar de la concentración (Santa Bernardina) para evitar embotellamientos.



Otro consejo es "concurrir con ropa cómoda, sombrero y agua para una correcta hidratación". Si se concurre con niños pequeños y uno de ellos se pierde, se pide al responsable del mismo dirigirse a la zona de amplificación contigua al escenario y que quien encuentre al menor "inicio aplausos para su correcta identificación".



Si alguien se siente mal y necesita atención médica, "hacerlo saber de inmediato dejando libre la zona las personas que rodean al individuo indupuesto, para su correcta evacuación por parte" de los médicos.



Otra recomendación es en caso de generarse conflictos: "dar aviso inmediato a la organización sin tomar NINGUNA medida y sin involucrarse en la sitaución (se cuenta con guardias de seguridad en todo el predio)".



Finalmente se pide respetar las indicaciones de tránsito de ingreso y egreso en el predio y concurrir "todos con la bandera más hermosa (el pabellón nacional).

Si la "polarización" sigue, no habrá "una solución en el corto plazo".

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, advierte que si la "polarización" que hay en estos días por el conflicto en el sector agropecuario continúa, entonces "no va a existir una solución en el corto plazo".



En una publicación que realizó en su cuenta de Facebook, Pereira destacó en primer lugar que "el agro no es homogéneo" y que "de hecho todos los sectores tienen dificultades de distinto tipo, lo que requiere de un análisis sector por sector para encontrar soluciones adecuadas".



El dirigente también señala: "No creo que el mecanismo sea el de polarizar posiciones que tienden a generar brechas innecesarias".

Lacalle Pou exige al gobierno atender los reclamos del agro

El líder blanco entiende que el gobierno está acorralado y sin respuestas ante las demandas de la población. Para él, una muestra clara de eso es la reacción de Tabaré Vázquez con los productores rurales "autoconvocados". Lacalle Pou dijo que cada vez que el oficialismo no le gusta un reclamo, acusa a los demandantes de tener intereses político partidarios para deslegitimar los planteos.



El precandidato blanco dijo que de camino a La Paloma recordó una canción del dúo Larbanois-Carrero y la recitó: "No es buena cosa achacarle a un cantor y su guitarra, la rebeldía o el grito que su canto despertara, cuando la lluvia escasea y la sequía es machaza, para incendiar pasto seco tan solo basta una brasa".



"Esta claro. No es que estamos dando manija, es que está el pasto seco. Y esta movilización hay que entenderla, que si hay algo que no tiene es política partidaria", agregó el senador blanco.



Pero incluso redobló su planteo, y pidió no solo al gobierno tomar en serio la movilización del campo, sino hacerse responsable de sus acciones para el futuro del país. "Los políticos tenemos que tener claro que si recae un enojo sobre nuestros hombros es porque algo no estamos haciendo bien. Cada uno con sus responsabilidades", señaló en el cierre de su discurso.