Reclaman centro de diálisis en Río Negro

Fray Bentos sigue esperando por su centro de diálisis. El director del Hospital convocó a aunar esfuerzos para lograr la habilitación del proyecto.

Río Negro y Flores son los únicos departamentos que aún no cuentan con un centro de tratamiento para pacientes con insuficiencia renal. La mutualista Amedrin tiene un proyecto de medio millón de dólares que fue aprobado hace más de dos años por el Ministerio de Salud Pública, pero el Fondo Nacional de Recursos no ha otorgado la habilitación correspondiente.

"La iniciativa original viene siendo trabajada desde febrero de 2005, pero hasta el día de hoy no hemos podido atender esta necesidad social que tiene la población de Fray Bentos", indicó a El País Gerardo Contreras, presidente de Amedrin.

"El Fondo Nacional de Recursos (FNR) sigue sin contestarnos. La propuesta fue entregada personalmente a Cristina Mier, presidenta alterna del FNR, y aún no hemos tenido respuesta", dijo el médico fraybentino.

Lamentó que mientras tanto, los pacientes nefrológicos deban "trasladarse a Mercedes tres veces a la semana, y como deben viajar en grupos eso determina que permanezcan fuera de sus hogares no menos de cinco o seis horas".

En su sitio web, el FNR explica que los planes de tratamiento son de 12 horas semanales distribuidas en 4 horas 3 veces a la semana. La mayor parte de los pacientes alcanza una buena adaptación a este tratamiento, que es posible para el paciente realizarlo en días y horarios a convenir.

Contreras explicó que los pacientes de Fray Bentos pueden recibir mejor atención "si se evitan los viajes a Mercedes que se realizan sin mucho confort y encima tienen largas esperas que bien pueden evitarse teniendo un centro de diálisis funcionando en la ciudad".

El proyecto incluye la construcción de un edificio con todas las exigencias, y dotarlo de seis máquinas para iniciar el funcionamiento con un turno de seis horas.

Proyecto encajonado