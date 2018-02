Rebaja de Contribución Inmobiliaria Rural será de US$ 1,5 por cada hectárea

La rebaja en la Contribución Inmobiliaria Rural que regirá durante este año y el próximo supondrá alrededor de US$ 1,5 menos por hectárea para los productores alcanzados por esta medida (hoy pagan alrededor de US$ 7 por hectárea), de acuerdo con una estimación de Federico Camy, del estudio Guyer & Regules.



Camy dijo a El País que se verá beneficiado alrededor del 85% de los cerca de 40.000 productores que hay en el país.



Este grupo representa aproximadamente el 40% de la superficie en explotación en Uruguay.



El gobierno había anunciado el lunes la reimplantación de una rebaja del 18% en la contribución que había sido eliminada en 2015 y que alcanzará a los padrones con menos de 1.000 hectáreas e índice Coneat 100 (que corresponde a campos de productividad media, llega a 130 en los mejores campos agrícolas).



Esa rebaja había sido originalmente adoptada durante el gobierno del ex presidente Jorge Batlle. Habrá una rebaja adicional del 10% para los productores que paguen el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) para quienes la rebaja será de prácticamente US$ 2 por hectárea.



Camy señaló también que la devolución del IVA por compras de gasoil que ahora se extenderá a los ganaderos que pagan Imeba será de fácil instrumentación y dejará el precio (que sin el reintegro es de $ 40,4) en un valor muy similar al de Argentina.