Realojo de Isla de Gaspar: activistas critican que la IMM "carece de empatía" por animales

Esta semana se realojó a las familias que vivían en el asentamiento Isla de Gaspar, el más antiguo de Montevideo ubicado dentro del barrio La Unión.

La zona era inundable y tenía una importante contaminación por plomo. El martes se entregaron 56 llaves en el marco de un proceso en el que participaron la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda y que culminó con el realojo de 250 familias en la zona de Flor de Maroñas, en casas construidas en Cochabamba y Manso.

Según informó la oganización Animales Son Hogar (ASH) decenas de mascotas quedaron abandonadas entre los escombros de las viviendas que habían sido demolidas, porque son animales que no tenían dueño o simplemente porque sus dueños no los pudieron llevar con ellos.



A través de varios posteos en sus redes sociales ASH ha venido informando de la situación y mostrando los rescates que hicieron. En su cuenta de Facebook expresan que les parece "vergonzoso" el hecho de que la Intendencia de Montevideo no tuviera en cuenta la situación.



"No es el primer realojo que realiza la intendencia, sabe que muchos de esos animales (perros y gatos), no tienen familias que se hagan responsables de ellos, ni siquiera tienen dueño", señalan.

Y agregan: "Por lo que nos dijeron las familias, en primer lugar no les permitían llevar los animales, pero dado la insistencia de la gente, que les dijeron que si no les dejaban llevar sus animales no se iban a ir del predio, accedieron a que los llevaran", pero "si bien lograron ese punto, no permitían que los camiones de la intendencia que estaban mudando las pertenencias materiales, también hicieran el traslado de los perros y gatos. Entonces? Como esperaban que la gente sin recursos pudiera llevárselos? Vivimos la situación nosotros mismos! Cuando un señor se quería llevar sus 3 perros y los 2 de su madre que iban a casas distintas y le respondieron que “no tenían autorización”. Bajo nuestra presión, preguntándoles que pensaban hacer entonces con los perros que el señor dejara, porque nosotros como protectora no nos lo íbamos a llevar y eran perros con una familia que quería hacerse cargo de ellos y no se lo estaban permitiendo. Logramos finalmente que pudieran cargar los animales en el camión".



Y más adelante en el mismo posteo critican que "lo único que se habla desde las autoridades es del cobro de la patente (claramente a los barrios que se las pueden cobrar) y de las multas, del chip obligatorio, pero nada se habla de un plan real de ayuda para miles y miles de animales que están a la deriva y de miles de animales que las protectoras amparamos con altos costos y toda la presión de las obligaciones económicas que tiene cualquier empresa del país, solo que nosotros no somos una empresa".



ASH mostró en sus cuentas de redes sociales parte de los rescates que hicieron:

La organización añadió que no les importa "la política, sino no estaríamos dedicando nuestra vida a ayudar a otros a cambio de darles una nueva oportunidad y nos hubiéramos dedicado a la política".



"Acá es claro que hay cero interés de bienestar animal de parte de las autoridades, gobierno, intendencia, Cotryba y todos los que se les ocurra que tengan en sus manos la oportunidad real de un cambio. Ahora si son colorados, blancos, del frente o el partido que sea NO NOS IMPORTA!", agregan.



También lamentan: "Nuestro gobierno carece totalmente de empatía por los animales!!!".