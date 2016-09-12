Realojarán a 600 policías que viven en "zonas rojas"

El Ministerio del Interior detectó la existencia de unos 600 policías que viven en zonas rojas o en situaciones de inseguridad en el área metropolitana de Montevideo, a quienes pretende realojar.

Dentro del Ministerio se halló que la condición de vivir en un barrio inseguro genera un "problema" para los policías, por lo que se resolvió crear un fideicomiso para la construcción de viviendas en otras zonas.

El director general de Secretaría, Charles Carrera, dijo en la Comisión de Hacienda del Senado, que se pretende "constituir un fideicomiso de administración a efectos de trabajar en el caso de los policías que están en situación de vulnerabilidad", según consta en la versión taquigráfica de la reunión.

El fideicomiso recibiría los aportes derivados de una contribución especial de seguridad social del 1% con destino a la construcción de dichas viviendas, que se creó con la ley de Presupuesto. Carrera aclaró que el plan implica, en primer lugar, "ocuparnos de aquellos que viven en situación de vulnerabilidad en la zona metropolitana, y después se continuará en el desarrollo de políticas convenidas con el funcionariado".

Sobre la ubicación y construcción de las viviendas para los policías, dijo que se evalúa la integración a los planes del Ministerio de Vivienda, que tiene más de 16 cooperativas de policías, y también Mevir, que algunas veces utiliza terrenos del Ministerio del Interior y a cambio deja un cupo para ocupar por policías.

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