Realizan marcha por Nazarena, la joven de 16 años que apareció muerta en Salto

Esta noche habrá una marcha en el departamento de Salto, para reclamar justicia por Narzarena, una adolescente de 16 años que apareció muerta en un arroyo sobre la Ruta 3 el pasado martes.



La manifestación fue convocada por familiares de la joven y se prevé que comience sobre las 20 horas.



El padre de Nazarena, Joaquín, ha señalado que no le cabe dudas que a su hija la mataron y que su cadáver presenta un golpe en el cráneo, contrariamente a lo que certifica la autopsia.



La desaparición de Nazarena ocurrió el día 31 de diciembre e inmediatamente de no regresar a su casa como acostumbraba en cada salida, sus padres dieron cuenta a la Policía y desde ese momento nada se supo hasta las 8 de la mañana del martes 2 de enero, cuando personas que caminaban a orillas de la cañada Santa Cecilia sobre el kilómetro 506 y medio de la Ruta 3 observaron el cuerpo flotando en la orilla. Posteriormente fue identificado como el de Nazarena.



Las primeras pericias forenses no arrojaron signo de violencia externa, según la información oficial, pero sus familiares aseguran que presenta un golpe en la cabeza y que su muerte se trata de un homicidio.



Tanto su padre como otros familiares cercanos a la víctima y por expreso pedido de la Policía y la Justicia han preferido no ventilar detalles de la investigación, aunque existe el convencimiento de que a la menor la llevaron hasta ese alejado lugar y exigen con esta marcha que se aclare su muerte.

