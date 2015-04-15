Rapiñó una joyería y fugó de las cámaras

Un delincuente logró evadir a la Policía a pesar de ser seguido a través de las cámaras del Centro de Monitoreo, tras cometer una rapiña en la zona de La Unión.

Cerca del mediodía de ayer, un delincuente llegó a una joyería ubicada en las proximidades de 8 de Octubre y Comercio. Munido con un arma de fuego, amenazó al propietario del comercio y le exigió la entrega de dinero en efectivo, y varias joyas y relojes.

Tras cometer el ilícito, salió caminando por la avenida 8 de Octubre e ingresó a un local de La Pasiva, ubicado en la esquina con Comercio. Hasta allí, personal del Centro de Monitoreo lo siguió, e incluso fue un móvil al lugar.

Sin embargo, el delincuente había logrado escapar pocos minutos antes de la llegada de la Policía al local, ya que tras ingresar al mismo, pidió a uno de los mozos para entrar al baño.

Según supo El País, les dijo a los empleados de La Pasiva que necesitaba "cambiarse de ropa".

Efectivamente, el delincuente se cambió un buzo y siguió su camino, sin que el personal del Centro de Monitoreo se percatara de su escape.

Los policías que llegaron al restaurante, tras enterarse de la fuga del delincuente, salieron tras sus pasos pero no fue posible dar con él.

Ahora analizan las cámaras de seguridad de la joyería asaltada para intentar dar con el paradero de este malviviente. Investiga personal de la Zona 2.

Monitoreo policial