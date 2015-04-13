Rapiñeros balearon a un almacenero en Punta de Rieles

El hombre de 37 años fue herido de bala por tres delincuentes que llegaron en motos y con los cascos puestos. Le dispararon, ingresaron al almacén y amenazaron a la mujer de la víctima para robar el dinero de la recaudación.

Este domingo, cuando faltaban quince minutos para las 22 horas, tres delincuentes armados llegaron en moto a un almacén de Punta de Rieles y sin sacarse los cascos balearon al almacenero que se encontraba en la entrada del comercio.

Ingresaron y amenazaron a la mujer de la víctima para que les entregara el dinero de la recaudación. Luego de obtenerlo escaparon.

El hombre tiene 37 años y sufrió una herida en la cabeza, y tres balazos en sus piernas y muslo.

La Policía investiga el hecho y trabaja para identificar a los delincuentes.

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