Rapiñeros armados entraron al shopping y robaron $ 2 millones

A través del handy se escucharon los gritos de uno de los guardias del Montevideo Shop-ping: "¡Nos están robando, nos están robando!". Eran las 9:30 de la mañana y pocos segundos después uno de los cinco delincuentes que acababa de bajarse de una camioneta blanca, lo hizo tirarse al piso y le robó el aparato de comunicación, además de su celular.

El shopping aún no había abierto las puertas al público. Dentro se encontraban los empleados de los comercios, entre ellos el guardia del Cambio Varlix que estaba abriendo el local cuando vio entrar corriendo a cinco personas encapuchadas, con pasamontañas y armadas. No lo dudó, entró al local y cerró la puerta lo más rápido que pudo. Los delincuentes no tardaron mucho en tirarla abajo a patadas, como se aprecia en las imágenes de la cámara de videovigilancia.

Mientras que algunos de los rapiñeros se encargaban de robar el dinero de la caja del cambio, los otros reducían al segundo guardia de seguridad que se encontraba un poco más alejado de la puerta de ingreso.

"Entraron gritando que se tiraran todos al piso y cuando vi que se acercaban hasta mí no tuve más remedio que hacerles caso", dijo Luis, uno de encargados de la seguridad. A él también le robaron el handy, pero no sufrió heridas. El guardia de la puerta, en cambio, se descompensó y debió ser atendido por personal médico en el lugar.

"Fue una situación horrible, muy violenta. Nosotros estábamos enfrente y vimos todo. Nos tuvimos que esconder en el depósito porque en estos casos no te podés arriesgar", dijo una de las trabajadoras de Hecho Acá, que tiene un local con artesanías nacionales.

El botín.

Todo el asalto no duró más de un minuto y los ladrones lograron llevarse 2 millones de pesos, de acuerdo a las estimaciones primarias. Una vez que se hicieron con el botín del cambio, se subieron a la camioneta que habían dejado en la puerta del shopping y se fueron a toda velocidad por el estacionamiento hasta la salida que da a la calle Luis Bonavita, al costado del nuevo local de Divino. Derribaron con la camioneta la barrera del estacionamiento que hay en el lugar, además de las cintas amarillas con las inscripciones de "Pare" que habían sido colocadas en esa zona ya que estaban realizando arreglos.

Luego abandonaron e incendiaron la camioneta en las calles Ramón Anador y Lyon, frente a la Facultad de Veterinaria en el barrio Buceo.

Sospechas.

Uno de los encargados del cambio asaltado se mostró sorprendido por el hecho, teniendo en cuenta que el local se encuentra dentro de un shopping. "Hay cientos de locales afuera, que les hubiera sido más fácil robar, pero los ladrones decidieron arriesgarse, pasar la barrera, entrar a un estacionamiento e ingresar a un local dentro del centro comercial", dijo.

La Policía investiga la posibilidad de que el robo haya sido "entregado", sobre todo por los movimientos de los delincuentes que fueron directo al lugar de la caja fuerte donde se encontraba el grueso del dinero.

Es el segundo robo que ocurre en una semana en cambios de centros comerciales. El anterior sucedió el lunes en el estacionamiento del Nuevocentro Shopping, donde robaron la remesa de un camión que llevaba 6 millones de pesos. Los efectivos no descartan que se trate de la misma banda.