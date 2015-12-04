Rapiñero mató a policía para robarle 600 pesos

El agente repartía pan en un humilde almacén de San Luis.

El agente Alejandro Iturbey, de 40 años, fue ejecutado por un rapiñero en la mañana de ayer cuando repartía pan en un humilde comercio ubicado en Pasaje H y Servidumbre, en el barrio San Luis, a poca distancia de Camino Lecocq y Albeniz.

"Tito, vení, vení para afuera. El pichi ya se fue", gritó el policía baleado al comerciante que se encontraba tras la reja.

El almacenero, nervioso, respondió: "Ya salgo, estoy buscando el celular para llamar al 911". Desesperado, detrás de las rejas, el comerciante veía al policía caído en el medio de la calle polvorienta.

Encontró el celular debajo de unas bolsas de fideos. Tras manotearlo, corrió hacia afuera. El policía estaba caído.

"Tenía la cabeza contra una piedra. Se la levanté y llamé al Servicio 911. Ya estaba muy mal". Minutos más tarde, llegó un patrullero y llevó al policía malherido a una centro asistencial donde falleció.

Iturbey era casado y tenía una hija de tres años. Instaló una panadería con un socio y se dedicaba a repartir pan en barrios de Montevideo

Pablo, el comerciante, dijo a El País que el policía y repartidor de pan le decía "Tito" porque así se llamaba el pequeño almacén.

Frialdad.

A las 10:20 horas de ayer, Iturbey y su socio estacionaron la camioneta Fiat Fiorino frente al comercio de chapa de Pablo. Tras venderle algunos panes, el policía y repartidor salió a la calle. Afuera lo esperaba un rapiñero que había llegado al lugar en una bicicleta.

"Dame la plata o te quemo", dijo el asaltante.

El policía respondió: "Sí, sí". Sin embargo, manoteó su arma de reglamento.

El asaltante tiró. El disparo impactó en el hombro del agente. La fuerza del balazo lo hizo caer al suelo.

"El rapiñero ejecutó al policía. El disparo pegó en el pecho. El asaltante dejó tirada la bicicleta y huyó", dijo el comerciante a El País.

El arma del policía quedó tirada en el suelo. En el bolsillo, el agente tenía $ 600, confirmó un operador judicial.

Efectivos de la Zona IV (Cerro y barrios aledaños) detuvieron poco después a un individuo. Sin embargo, el comerciante y otro testigo no lo reconocieron. Fue liberado.

En la tarde de ayer, la Policía informó al juez del caso, Ricardo Míguez, que ya había identificado al matador.

Tiroteo.

El jueves 26 en San Francisco y Albeniz, un policía que trabajaba como repartidor de una farmacia también se enfrentó a rapiñeros que quisieron robarle. Dos menores le dispararon, y durante el tiroteo, uno de los asaltantes, de 16 años, recibió un disparo mortal. Su cómplice, de 14 años, sufrió impactos de bala en el tórax, el abdomen, la región lumbar y el cuello.

"Dame la plata o te quemo", dijo el asaltante. Foto: D. Borrelli.

Otro asesinato a sangre fríaEDUARDO BARRENECHE