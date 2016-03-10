Rapiñaron una estación de servicio en Malvín y balearon al guardia

Cuatro delincuentes robaron anoche en una estación de servicio ubicada en Malvín y el guardia de seguridad, que quiso detenerlos, resultó baleado. Está internado.

Ayer, cinco minutos antes de las 22 horas, dos delincuentes llegaron a la estación de servicio ubicada en avenida Italia y Atlántico, en Malvín, y entraron al minimercado que allí funciona.

Según indica Jefatura de Policía de Montevideo, los dos hombres estaban armados y llevaban chalecos antibalas. Amenazaron a las personas que se encontraban en el lugar y exigieron a los empleados la entrega del dinero.

El guardia de seguridad que trabaja en la estación intentó detenerlos y los delincuentes le dispararon. Lograron conseguir el dinero de las cajas y escapar.

Por otro lado, en la pista, otros dos asaltantes del grupo amenazaron a los pisteros y les exigieron la entrega del dinero que tenían en sus billeteras.

Los cuatro hombres escaparon en un auto en el que habían llegado.

El guardia de seguridad fue trasladado por un particular a un centro de salud y los médicos le diagnosticaron un orificio de bala en el abdomen, viéndose afectado el hígado y el estómago. Quedó internado en observación.



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