Rapiñaron un local de cobranzas en Playa Pascual

Personal policial se encuentra investigando la rapiña, que sucedió esta mañana a minutos de que el local abrió. Los primeros datos señalan que los delincuentes se llevaron 300 mil pesos.

Un delincuente rapiñó esta mañana un local de cobranzas ubicado en la zona de Playa Pascual, en el departamento de San José, y los primeros señalan que se habría logrado llevar unos 300 mil pesos.

Según informó Montevideo Portal el hombre llegó sobre las 9 de la mañana, cuando el local recién había abierto, y apuntó con arma a los empleados, exigiéndoles el dinero de las cajas.

Tenía un casco puesto y guantes. Luego de tomar el dinero escapó en una moto junto con otro sujeto que lo estaba esperando afuera del local.

Personal de la Seccional 10ª de Ciudad del Plata dijo a El País que se encuentran investigando lo sucedido esta mañana e intentan identificar al los delincuentes.



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