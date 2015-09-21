Rapiñaron otro súper, esta vez en José Serrato

Un supermercado, ubicado en avenida General Flores y José Serrato, en barrio Castro, fue rapiñado el sábado por tres desconocidos que ingresaron al local con cascos y guantes.

Con armas de fuego amenazaron al guardia de seguridad, empleados y clientes, se aproximaron a las cajas registradoras y se llevaron el dinero de la recaudación del comercio; tras obtener el botín se dieron a la fuga, informa la Jefatura de Policía de Montevideo.

Personal policial del Área de Investigaciones de Zona III se hizo presente en el lugar e investiga el hecho.

Este año ha habido varios robos a supermercados de Montevideo.

En julio pasado seis delincuentes en un auto Chevrolet Aveo llegaron a un supermercado sito en calles Felipe Carapé y Pascual Costa; cuatro de ellos bajaron, todos armados y con las caras tapadas. Se llevaron dinero y una caja registradora del local comercial.

En agosto, cinco hombres con la cara cubierta por cascos asaltaron un supermercado y un local de cobranzas, ubicado en las calles Camino Durán y Augusto Renoir, en la zona de Colón.

Tomaron a uno de los empleados, lo golpearon en la cabeza y lo obligaron a ir con ellos hasta las oficinas del lugar. Pero como allí no había dinero porque ya había sido retirado, decidieron ir al local de cobranzas. Una vez allí tomaron a una de las cajeras y le exigieron la entrega del dinero. Luego de obtenerlo escaparon.

También en agosto, una treintena de personas saquearon un supermercado en Malvín Norte.

Robos en comercios