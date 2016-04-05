Rapiñaron a clientes y empleados de supermercado: balearon a un cajero

Minutos antes de las 21 horas de ayer lunes dos delincuentes llegaron al supermercado y amenazaron a clientes y empleados. A uno de los cajeros, tras exigirle el dinero, le dispararon tres veces.

ddLos dos rapiñeros llegaron ayer lunes, minutos antes de las 21 horas, al supermercado ubicado en las calles Tomás Claramunt esquina Himalaya, en Villa Española.

Según informa Jefatura de Policía de Montevideo, los delincuentes entraron al comercio y amenazaron con armas de fuego a empleados y a varios clientes que allí se encontraban.

Algunas de las personas lograron esconderse en un depósito, mientras los otros fueron reducidos por los desconocidos, que traían sus rostros cubiertos por pasamontañas.

Los hombres se dirigieron hacia el cajero y le exigieron la entrega del dinero de la recaudación. Luego le dispararon tres veces y escaparon en un auto.

Personal médico atendió a la víctima y constató que tenía tres balazos y su vida está en riesgo.

La Policía busca a los delincuentes y analiza las imágenes de la cámara de seguridad del comercio.

Villa Española