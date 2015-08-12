Rapiñan una financiera y un local de cobranza

Dos rapiñas de entidad ocurrieron el mismo día en Montevideo. Una de ellas fue a una financiera y la otra a un local de cobranzas.

Dos hombres, uno de los cuales vestía uniforme de una empresa de seguridad privada, asaltaron un local de cobros y pagos. Se llevaron moneda nacional y extranjera.

Los delincuentes llegaron al local, ubicado en avenida Italia y Estanislao López, a las 15:40 horas del lunes.

Con armas de fuego apuntaron a dos clientes y empleados. Se apropiaron del efectivo de las cajas y de un revólver calibre 38 de la empresa y se fueron.

Los delincuentes habían llegado en una moto hurtada días atrás en la Unión, que abandonaron en el lugar tras consumar el atraco, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Investigan el hecho, efectivos de la Jefatura de Zona Operacional II.

Supermercado.

El lunes, a las 10:00 de la mañana, cinco hombres llegaron en tres motos a un supermercado ubicado en Camino Durán y Augusto Renoir, ingresaron al local comercial con las caras cubiertas por cascos.

Tomaron a uno de los empleados, lo golpearon en la cabeza y fueron con él hacia una oficina, exigiéndole que entregara el dinero de la recaudación. El empleado les informó que no contaba con dinero debido a que ya había sido retirado del lugar, indicó la Jefatura de Policía.

Debido a la negativa por parte del personal del supermercado, los delincuentes fueron a un local de cobranza que se encuentra ubicado en el mismo predio.

Le exigieron a la cajera la entrega del dinero de las cajas. La funcionaria entregó la recaudación y los autores del robo se escaparon en sus motos por Camino Durán.

Al empleado golpeado se le diagnosticó "traumatismo encéfalo craneano con herida en cuero cabelludo".

La Policía analiza las imágenes de la cámara del comercio para dar con los ladrones.

La Policía ya tiene identificadas a varias personas sospechosas del atraco. Foto. A. Colmegna

Uno de los ladrones tenía uniforme de guardia de seguridad