Rapiñan a pareja y se llevan unos US$ 10 mil

EN BARROS BLANCOS

Una pareja, ambos de 40 años, se encontraba en su vivienda ubicada en la calle Furriol esquina Dionisio Díaz, en Barros Blancos, cuando fue sorprendida por cuatro desconocidos.

Foto: Ricardo Figueredo

Los hombres, que ingresaron con guantes y sus rostros cubiertos, amenazaron a los residentes con armas de fuego. Luego le exigieron dinero, haciéndose con U$S 8.500 y $70.000.

Antes de darse a la fuga en un vehículo, los delincuentes ataron a la pareja con precintos.

Otra rapiña.

Dos menores de 15 y 17 años fueron detenidos y enviados al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), luego de haber cometido una rapiña a una policlínica ubicadacerca del kilómetro 22 de Ruta 101.

Los menores ingresaron al lugar cubriendo sus rostros con cascos de moto, amenazando con armas de fuego a empleados y clientes y apoderándose de unos 5.200 pesos y un teléfono celular. Luego se dieron a la fuga en una moto.

Alertada de la situación, la Policía patrulló la zona y logró avistar a los delincuentes cuando circulaban por la calle Acosta y Lara, dando comienzo a una persecución donde los menores efectuaron varios disparos contra los efectivos.

Al llegar a la rambla costanera casi Areco, los rapiñeros dejaron una pistola de aire comprimido, parte del dinero y la moto (que había sido robada en julio a un hombre de 71 años en Carrasco Norte), prosiguiendo la fuga a pie hacia una zona de asentamientos.

Unas horas después la policía logró establecer el paradero de los delincuentes y detenerlos a ambos.