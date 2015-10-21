Rapiñan a empresario y le roban $ 480.000

La Policía de Canelones analizaba ayer las filmaciones del estacionamieto de un hipermercado de Ciudad de la Costa para tratar de obtener pistas sobre los asaltantes que rapiñaron $ 480.000 a un empresario en la noche del lunes 19.

La víctima declaró a la Policía que llegó aproximadamente a las 19:30 horas al estacionamiento. El lugar estaba oscuro. Llevaba el dinero en una bolsa de nylon.

No sabía que había sido seguido por un grupo de delincuentes en auto.

En ese momento observó que desde un auto —supuestamente un Volkswagen modelo Bora— hicieron un cambio de luces. Dos individuos con capuchas y armas desenfundadas se bajaron del vehículo. La Policía logró ayer determinar que los delincuentes usaron también un segundo auto para seguir a la víctima desde su comercio en El Pinar hasta el hipermercado, único lugar en la zona para efectuar depósitos bancarios fuera de hora.

Tras encañonarlo, los delincuentes le exigieron el dinero. El empresario no se resistió. Entregó la bolsa de nylon.

Los dos sujetos se subieron al vehículo y huyeron rumbo a Montevideo.

La "Banda del Bora"realizó múltiples atracos a estaciones de servicio y a restaurantes de Montevideo.

Algunos de sus integrantes fueron capturados por efectivos de la Zona II de Montevideo.

Ciudad de la Costa