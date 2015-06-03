Rapiñan $ 600.000 en pleno centro de Fray Bentos

Por segunda vez en poco más de un año, rapiñaron a un cambista en pleno centro de la ciudad de Fray Bentos, habitualmente tranquila. Un individuo se acercó al puesto habitual que Enrique "Turco" Castromán tiene al lado de un banco en la plaza Constitución, donde atiende al público desde hace tres décadas, y sin mediar palabra entró en un forcejeo para apoderarse de su cartera.

Lo hizo hasta que pudo quedarse con el "botín".

De acuerdo a datos manejados por la Policía, en la cartera había 300.000 pesos uruguayos, 8.000 dólares en efectivo y 100.000 pesos argentinos.

El robo ocurrió entre las 8:30 y las 9:00 de la mañana, cuando todavía circulaba muy poca gente. El rapiñero subió a una moto que lo esperaba a una cuadra del lugar y tomó por la calle Treinta y Tres hasta que se perdió de vista. El "Turco" Castromán corrió hasta la sede de Jefatura de Policía para denunciar el hecho y de inmediato se montó un operativo de búsqueda que hasta anoche no había arrojado resultado. La policía no descarta ningún tipo de hipótesis y como primera medida ordenó el cierre de las fronteras del departamento y solicitó imágenes de las dos cámaras que la intendencia posee en esa zona de la ciudad.

Castromán ya había sido víctima de una rapiña similar el 25 de abril de 2014, en horas del mediodía.

Aquel día, el cambista estaba acompañado de otras personas que vieron cómo el delincuente, utilizando un producto similar a gas pimienta, se apoderó del dinero y huyó junto al conductor de una moto que esperaba a pocos metros del lugar. Un amigo logró seguirlos en un vehículos por algunas cuadras y los perdió. El caso nunca fue aclarado.

La Policía cerró la frontera en busca del delincuente. Foto: D. Rojas

Víctima es un conocido cambista que ya fue asaltado hace un año