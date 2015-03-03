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El País Información

Rafael Michelini estaba en la parrillada asaltada en Barrio Sur

03/03/2015, 18:20
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Michelini dijo que, para la oposición, cada proyecto es el apocalipsis. Foto: Darwin Borrelli.
VOTAN COMISION INVESTIGADORA SOBRE ART 76 DE LA LEY 2230 EN LA CAMARA DE SENADORES DEL PCIO. LEGISLATIVO, FOTO BORRELLI, ND 20100901 - DARWIN BORRELLI / DIARIO EL PAIS, rafael michelini senador del frente amplio
DARWIN BORRELLI / DIARIO EL PAIS

Al senador frenteamplista los tres ladrones le robaron entre $ 4.000 y $ 5.000. A otra clienta le llevaron $ 1.000. En total los delincuentes se llevaron unos $ 13.000. Fue Michelini el que llamó a la Policía.

Esta madrugada, a las 00:55, tres delincuentes robaron una parrillada ubicada en Carlos Gardel esquina Paraguay y los autores dominaron a una docena de personas entre empleados y clientes, entre ellos al senador frenteamplista Rafael Michelini a quien le robaron entre $ 4.000 y $ 5.000.

Testigos contaron a El País que quedaban dos mesas ocupadas y llegaron dos hombres de unos 25 años, se metieron a los gritos en el baño, tiraron una bomba de gas pimienta y después fueron a la caja. 

Uno con un arma de fuego y mediante amenazas tomó el dinero de la caja registradora, unos $ 7.000, y de clientes y un teléfono celular, mientras un tercero oficiaba de “campana” en la vereda. "Dame la plata o te quemo", dijo uno de los ladrones a los que estaban en la parrillada. A otra mujer, clienta del lugar, le robaron $ 1.000.

Se dieron a la fuga en un automóvil de color rojo, informa la Jefatura de Policía de Montevideo. 

Testigos de lo ocurrido dijeron que el robo "no fue con mucha violencia, por suerte estaban tranquilos. No lastimaron a nadie". El hurto duró solo unos minutos.

En julio pasado senador Michelini fue baleado frente a su domicilio. La Policía trabajaba sobre la hipótesis de una rapiña.

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Michelini dijo que, para la oposición, cada proyecto es el apocalipsis. Foto: Darwin Borrelli.

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