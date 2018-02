Quieren a Vázquez en el Parlamento en marzo

El Partido Nacional le pide al presidente Tabaré Vázquez que el próximo 1° de marzo, al cumplirse el tercer aniversario de su segunda administración, comparezca ante el Parlamento para explicar sus planes para 2018 y las reformas en marcha, así como para escuchar presencialmente la opinión de los líderes de la oposición.

Habitualmente, el presidente Vázquez no concurre a presentar el balance de su gestión y sus planes futuros ante la Asamblea General cada 1° de marzo y, en cambio, envía documentación escrita que es analizada por los legisladores en forma individual. Pero nunca se realiza una sesión especial al respecto.

El artículo 168, numeral cinco de la Constitución señala que al presidente le compete "informar al Poder Legislativo, al inaugurarse las sesiones ordinarias, sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considere dignas de su atención". Aunque no lo obliga a una concurrencia ante el órgano legislativo, para el Partido Nacional sería una buena "señal de institucionalidad".

El hábito de presentarse ante la Asamblea General durante sus cinco años de Presidencia lo tenía el nacionalista Luis Alberto Lacalle.

El presidente "reclama institucionalidad", por lo cual "en esta situación de incertidumbre en que está el país y con una política internacional que no se conoce el rumbo, su comparecencia sería el mejor ejemplo de institucionalidad", dijo el senador nacionalista Javier García en su audición radial de ayer.

"En un país que tiene problemas de representatividad política, donde el sistema político está cuestionado, ¿qué gesto más institucional hay que el presidente reconozca con su presencia a la institución más representativa que es el Parlamento?", preguntó el senador, del Espacio 40.

Para el legislador, al mismo tiempo de presentar su informe, Vázquez podría "escuchar a la oposición sobre su visión de la gestión del gobierno". En sus primeros tres años de administración Vázquez "ha gobernado sin escuchar a la oposición", añadió García.

El país debe dar una señal republicana muy fuerte, donde el Poder Ejecutivo a través del presidente y la oposición, puedan dialogar", planteó el senador blanco.

Cadena.

Al iniciarse el tercer año del mandato presidencial, a comienzos de 2017, Vázquez se anticipó al envío de documentación al Parlamento el primer día de marzo, utilizando la cadena nacional de radio y televisión, por lo cual es probable que este año haga lo mismo.

El jefe de Estado realizó un análisis —área por área— de las políticas y medidas implementadas desde que llegó al gobierno el 1° de marzo de 2015, es decir en sus dos primeros años de administración. Para eso, solicitó a cada ministerio información "cuantitativa y cualitativa".

Ese mensaje presidencial incluyó una comparación numérica; además comparó las promesas de la campaña electoral con lo ya realizado. La educación y la seguridad fueron, como en la campaña, dos de los puntos en los que Vázquez hizo foco. Ambos temas son los puntos que los dirigentes políticos de la oposición han elegido para criticar al gobierno del Frente Amplio.

Un año antes, al comienzo de 2016, Vázquez también utilizó la cadena de radio y televisión. "Enfrentamos múltiples conflictos en la Educación, Salud, con los trabajadores judiciales, pero los hemos resuelto. Es por eso que somos conscientes de que los logros del 2015 han sido gracias al trabajo conjunto", señaló en ese momento. El mandatario se refirió a la medida que tomara y que todos los sindicatos rechazaran, que fue la declaración de esencialidad de la Educación ante una huelga prolongada.

Ese año, como desde que gobierna Vázquez, el balance anual fue publicado en la página web de Presidencia. En su mensaje al Parlamento, el mandatario explicó cómo se encuentran los puntos centrales de su programa de gobierno y los avances que hubo al respecto durante el 2015. Durante la cadena nacional brindó más detalles.

Citas del presidente a "institucionalidad".

La página web de la Presidencia informó en los últimos días que el presidente Tabaré Vázquez mantuvo dos encuentros con los gremios agropecuarios. En el primero, realizado el lunes 15 de enero, consultó a los delegados reunidos por los productores autoconvocados, pero no se conocía organización, referentes o contactos. "Tenía a las agremiaciones rurales, algunas con más de 100 años de vida, toda una institucionalidad en Uruguay, y les dije que el país, para ser serio y responsable, tiene que tener una profunda institucionalidad democrática, pero lo otro era un caos (que no es una mala palabra, el universo al principio era un caos); a eso me refería", señaló Vázquez, aludiendo al movimiento de autoconvocados. Es por esta alusión a la institucionalidad democrática que desde el Partido Nacional se quiere que el mandatario comparezca ante la Asamblea General a presentar su balance anual.