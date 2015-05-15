Quedó libre taxista que mató a un rapiñero

Quedó en libertad el taxista que mató de un tiro a un rapiñero la tarde del lunes 11 en el Cerro, tras quitarle el arma en un forcejeo.

La jueza de 9° Turno, Blanca Rieiro, decidió dejar en libertad al obrero del volante, ya que probó que había sido asaltado por el delincuente ultimado. El taxista tenía golpes y arañazos en el cuerpo que indicaban que había luchado contra el delincuente. Un vecino, que se encontraba a poca distancia del lugar de donde ocurrió la rapiña, corroboró ante la magistrada y el fiscal de turno el testimonio del taxista.

El joven muerto se subió al taxi junto con una mujer en la esquina de Miguelete y Defensa (La Comercial). Pidió que los trasladaran a hasta Camino Cibils y Camino San Fuentes (Casabó). En esa dirección bajó su acompañante. El joven prosiguió el viaje en el asiento delantero hasta Pasaje La Tortuga y Camino Paso de Morlan. Es decir, su destino era a poca distancia de donde había descendido su pareja.

Extrajo el arma y le pidió el dinero al taxista. Este le entregó lo que tenía y el rapiñero le exigió más, según el testimonio del obrero del volante en la sede. Enseguida comenzaron a forcejear y a golpearse por la posesión del arma. Luego de quitársela, el taxista le disparó un tiro en el pecho al rapiñero. En su dictamen, Rieiro solicitó más pericias al arma y que la Policía buscara más testigos del incidente.

Jueza pide más pericias