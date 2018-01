La próxima semana la Justicia argentina pedirá que extraditen a Balcedo

La Justicia argentina de La Plata comenzó a reunir toda la documentación necesaria para realizar el pedido de extradición del sindicalista Marcelo Balcedo y de su mujer, Paola Fiege. Así estaría en condiciones para elevar la semana próxima la solicitud oficial a través de la cancillería argentina a la Justicia de Uruguay.



El juez Ernesto Kreplak, que instruye en Argentina la causa en la que están imputados el sindicalista y su señora por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, giró la documentación a la oficina de Cooperación Internacional de la Procuración de la Corte de la Nación y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para contar con el respaldo de estos organismos en el pedido de extradición.



El magistrado cuenta con 30 días para formalizar el pedido de extradición y no quiere cometer ningún error. El plazo vence el 4 de febrero.



Por eso decidió tomarse todo el tiempo necesario para reunir pruebas y realizar allanamientos que complican, aún más, la situación procesal del titular del Soeme. En Uruguay están expectantes porque llegue la solicitud del juez que les permita resolver la situación de Balcedo.



Lo cierto es que, si bien no lo dicen abiertamente, en el Juzgado Federal de La Plata temen que, tras los US$ 7,5 millones secuestrados a Balcedo en Punta del Este y en Montevideo, las autoridades judiciales uruguayas decidan retener al titular del Soeme para juzgarlo en ese país por los cargos de evasión y lavado de activos.



Los investigadores judiciales uruguayos dijeron a LA NACION que se sigue "con medidas cautelares", que consisten en lo que se denomina "pruebas por anticipado", mientras se aguarda el trámite desde la Argentina, con la convicción de que "debe ser juzgado en su país, donde estuvo el origen del problema".



Anoche, el juez Kreplak procesó con prisión preventiva al socio y mano derecha de Balcedo, Mauricio Yebra al considerárselo responsable de los delitos de lavado de activos agravado y asociación ilícita en calidad de miembro. Además, ordenó trabar embargo sobre bienes hasta cubrir la suma de 200 millones de pesos, medida que deberá efectivizarse respecto de los bienes individualizados en el apartado correspondiente así como todo otro que se dé a embargo o se identifique en el progreso de las actuaciones. Hasta tanto se cubra esa suma, habrá de mantenerse la inhibición general de bienes del procesado oportunamente.



Balcedo fue detenido el 4 de este mes junto a Fiege en su mansión El Gran Chaparral, situada en la loma del Cerro del Burro, a pocos kilómetros de Punta del Este.



Allí se le secuestraron tres armas de guerra, casi US$ 500.000 en efectivo (guardados en una caja fuerte) y 14 vehículos de alta gama valuados en más de dos millones de dólares, entre ellos, un Mercedes-Benz edición McLaren, una Ferrari y un Porsche.



Además del pedido de extradición de Balcedo y de Fiege, el magistrado que instruye la causa en Argentina podría solicitar parte de los montos y vehículos secuestrados durante los allanamientos en Uruguay. El tratado bilateral de cooperación entre los dos países contempla la posibilidad de que los bienes vinculados con el hecho por el cual se requiere la cooperación internacional sean devueltos, dijeron fuentes judiciales.

El juez Kreplak está convencido de que Balcedo lideraba una red de lavado de dinero en la que participaban su esposa, su secretario privado y socio Mauricio Yebra, que entre 2012 y 2013 habría retirado más de 80 millones de pesos argentinos de las arcas del Soeme.



También el magistrado agregó a su investigación la comisión del posible delito de asociación ilícita, debido a las ramificaciones que ha tenido la investigación, que incluye afiliaciones compulsivas, extorsiones y posibles vinculaciones con la banda de narcotraficantes de Rosario Los Monos. De hecho, el hallazgo en los últimos dos días de entre US$ 7,5 y US$ 8 millones abonó la hipótesis de que el dinero incautado no puede provenir solamente de negociados realizados a través del gremio, sino que por el elevado monto involucrado necesariamente existe una conexión con fondos provenientes del narcotráfico.