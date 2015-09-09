Protesta por masivo traslado de reclusos

Los defensores de oficio María Eugenia Elso, Alicia Magnani y Roberto Arrospide, y otros letrados particulares, exigirán al Ministerio del Interior la inmediata restitución de 46 reclusos de Las Rosas fue fueron trasladados el pasado fin de semana al complejo penitenciario de Santiago Vázquez.

Los reclusos estaban alojados en el sector "D" de la cárcel de Las Rosas, todos ellos con antecedentes por delitos menores, muchos primarios.

En realidad se trató de un intercambio porque en su lugar fueron alojados 35 reclusos del sector 10 del Comcar, considerados como peligrosos por las autoridades.

Los abogados recordaron que cuando fue inaugurada la nueva cárcel de Las Rosas, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que solo sería destinada a alojar a delincuentes de baja o nula peligrosidad.

Fuentes del sistema carcelario aseguraron que se trato de un intercambio de reclusos que tiene como objetivo "aflojar" la presión existente en Santiago Vázquiez, donde se registraron recientes incidentes con integrantes de la población carcelaria.

Familiares de los reclusos trasladados cuestionaron la medida. Recordaron que no tienen medios para viajar a Montevideo y llevar alimentos y otros efectos que necesitan sus familiares presos.

Sujeto fue enviado a Las Rosas por atentado violento al pudor. Foto: Archivo El País

Llevaron 46 presos de Las Rosas a penal de Santiago Vázquez