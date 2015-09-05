Protesta en el Palacio Legislativo por asesinatos de trabajadores

Familiares de Marcelo Pérez, el pizzero de 41 años asesinado en su comercio de Nuevo París el pasado 29 de agosto, marcharon a las 19:00 horas de ayer hacia el Ministerio del Interior y el Palacio Legislativo.

Los acompañaron cientos de vecinos, allegados y también gente de todas partes indignada por el crimen, deseosa de que la Justicia esclarezca el caso, halle a los homicidas prófugos y termine el estado de inseguridad creciente que en estos últimos días terminó con la vida de otros ciudadanos. La convocatoria fue precisamente dirigida a toda la sociedad mientras ya se ha propuesto otra movilización para reclamar seguridad el próximo miércoles en la avenida 8 de Octubre y Propios.

Ola de crímenes.

En la manifestación, como antes se dio en la realizada en Nuevo París el 1° de septiembre, no faltaron los recuerdos para la docente Diana Gonnet que fue asesinada el 16 de agosto al quedar en medio de un tiroteo en una fábrica de pastas, y para el taxista Paulo Petrone ultimado el 28 de agosto por rapiñeros que ya han sido procesados.

La tristeza e impotencia de los presentes se mantiene manifestada en sus rostros.

"Tenemos el derecho de vivir en paz", "los trabajadores, los ciudadanos, también pedimos que respeten nuestros derechos humanos", se mantienen entre las consignas de quienes piden cambios drásticos para evitar que se sigan destruyendo más familias.

Marcelo murió en su pizzería que había abierto 45 días antes durante un asalto violentísimo. Apenas traspasaron la puerta del comercio, dos rapiñeros con casco dispararon cuatro tiros.

Marcelo recibió un tiro en el pecho pese a que en ningún momento se opuso a los asaltantes. Con las manos en alto les decía: "¡Llévense todo, llévense todo!". Cayó a los pies de su esposa, mientras su hijo, de 18 años, miraba la escena estremecido. Los tres trabajaban juntos todo el día.

De acuerdo a testimonios brindados por vecinos de la zona a El País, no hay medida de seguridad que los comerciantes de Nuevo París no hayan probado.

Cámaras filmadoras, puertas trancadas y seguridad privada. Sin embargo, cunde el temor ante la ola de asaltos.

Ningún trabajador del barrio puede jactarse de haberse librado de la inseguridad. Los comerciantes creen que los delincuentes no son del lugar sino que transitan por Eduardo Paz Aguirre, una vía de tránsito que une diversos barrios de Montevideo. Ahora los comerciantes exigen una reunión con el Ministerio del Interior. Por la mañana, el pizzero y un sobrino elaboraban masas para pizzas del local comercial de un hermano situado en el barrio La Teja.

También atendía pedidos de un centro educativo cercano y elaboraba menús para los escolares y para vecinos de la zona. Por la tarde, abría la pizzería.

Marcelo recibió advertencias de allegados sobre la inseguridad de Nuevo París. Por ejemplo de un repartidor de harina que fue copado. También una panadería cercana resultó rapiñada, una barraca, y el kiosco que está apenas a cincuenta metros de la pizzería.

Después de pasar por el Ministerio del Interior, los manifestantes llegaron al Legislativo. Foto: G. Pérez

Familiares, allegados y vecinos del pizzero asesinado reclaman seguridad