Prosigue el conflicto en la familia del taxi

Los trabajadores sindicalizados del taxi se reunieron el pasado viernes en asamblea y resolvieron rechazar el preacuerdo alcanzado con la Patronal en el Ministerio de Trabajo.

Según explicó a Subrayado Ari Wiedemann, vocero del sindicato, consideran "inadmisible" la propuesta de la empresa de que las dos trabajadoras despedidas de la Patronal deban reintegrarse en otra radio y no en la 141, en donde trabajan hace casi 15 años. Ambas son delegadas sindicales.

"Si ellas fueran a otra radio desaparecería el comité de base del 141 y ese es otro punto de este conflicto", agregó Wiedemann.

Sin radio.

En la asamblea los trabajadores sindicalizados levantaron el paro a las 22.00 horas del viernes pasado pero tomaron otras medidas.

Entre ellas, mañana no utilizarán las radios, aplicaciones celulares o GPS para tomar viajes y solo trabajarán en las calles y paradas.

Además, el jueves a las 11.00 volverán a parar y se movilizarán hasta el Ministerio de Trabajo, donde habrá una nueva instancia de negociación.

A mediados de este mes, Enrique Mera, secretario de la gremial de propietarios de taxímetros, explicó a El País que el incendio del taller mecánico que afectó las instalaciones de la Radio 141 en junio de 2014, y también la competencia extranjera de las aplicaciones con celulares para solicitar viajes, obligaron en su momento a ofrecer condiciones distintas a las 34 personas que trabajaban en el centro de operaciones telefónicas.

Veinte funcionarias aceptaron los cambios, 12 llegaron a acuerdos de indemnización y dos pretenden que se las restituya con las condiciones de trabajo previas, algo que los propietarios no pueden dar, explicó Mera.

El director de Trabajo, Luis Romero, dijo a El País que se debería restituir a las operadoras a sus condiciones laborales originales.

Paran el jueves