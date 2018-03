Profundizar relaciones con Asia, prioridad 2018

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el Informe y Memoria Anual de la Gestión del Gobierno Nacional, un documento en formato digital de 747 páginas en las que repasa los logros de todas las unidades del gobierno durante 2017 y define sus objetivos para 2018.

El documento da cumplimiento al numeral 5° del artículo 168 de la Constitución, que establece que le corresponde al Poder Ejecutivo "informar al Poder Legislativo, al inaugurarse las sesiones ordinarias, sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considere dignas de su atención".

Política exterior.

En esta materia, los objetivos planteados por el gobierno son bastante ambiciosos y están básicamente dirigidos a revitalizar las relaciones con los grandes vecinos y a profundizarlas con las naciones asiáticas, básicamente con China.

Sobre ese tema, el documento remitido al Parlamento sostiene que "se continuarán consolidando las relaciones en todos los ámbitos con los países emergentes, particularmente en Asia y África, destacándose la especial prioridad otorgada a la relación estratégica con la República Popular China".

En torno "a la relación estratégica con China, se considera de alta prioridad para nuestro país la realización durante el año 2018 de la XIX Comisión Mixta ROUChina, ocasión que también será propicia para celebrar el 30º Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con este país".

El gobierno pretendió impulsar la firma de un Tratado de Libre Comercio con China, pero encontró resistencias tanto de los socios del Mercosur como del propio Frente Amplio. Entre los socios del bloque el que más resistencia mostró fue Brasil.

Mercosur.

Respecto al bloque de integración regional y considerando que en el segundo semestre del año Uruguay ocupará la Presidencia rotativa del mismo, "se promoverán acciones concretas para el perfeccionamiento del comercio intrazona y para el desarrollo de la Unión Aduanera, para lo cual se utilizarán como catalizador las negociaciones con terceros países (UE; Canadá; EFTA)".

En ese marco, Uruguay "dará fuerte impulso a nuevas negociaciones, especialmente con Asia. Entre ellas se destaca la promoción del lanzamiento de negociaciones comerciales con Corea del Sur, Japón y Singapur.

También "se continuará fomentando el contacto fluido entre el Mercosur y China, para encontrar canales de relacionamiento creativos que reconozcan y valoren el rol que desempeña este país, no solamente como nuestro principal socio comercial, sino como actor de primera importancia estratégica a nivel mundial, con el cual necesariamente el Mercosur debe tener una agenda activa".

Por otro lado, el Ejecutivo subraya que "reafirmará el interés de alcanzar el estatus de Estado Asociado de la Alianza del Pacífico", para lo cual se deberá contar con "acuerdos vinculantes de altos estándares en materia económica y comercial" con todos los países que integran la Alianza del Pacifico, por lo cual se realizarán los mayores esfuerzos para la profundización y actualización de Acuerdos de Complementación Económica vigentes con los países del bloque, en especial con Perú y Colombia".

Viajes presidenciales.

El documento de Cancillería revela también que se encuentra dentro de la planificación ministerial "una posible misión a India, y una gira por algunos países del continente africano" del presidente Tabaré Vázquez, "en aras de continuar consolidando la relación de nuestro país con los países emergentes".

También se estima que el presidente participe de la 73º Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Cumbre del Mercosur que tendrá lugar durante el mes de julio en Paraguay, instancia en la cual este país traspasará la Presidencia Pro Témpore a Uruguay por el período julio-diciembre 2018.

Comercio bilateral positivo para Uruguay.

Un informe de la consultora PwC en su Monitor Comex publicado por El País el 16 de febrero destacó que el gigante asiático fue "el único de los principales tres socios comerciales de Uruguay (China, Brasil y EE.UU.) que arrojó un saldo positivo en cuanto al intercambio de bienes".

"Las exportaciones realizadas al país asiático durante 2017 estuvieron cercanas a los US$ 1.773 millones (FOB), mientras que las importaciones desde allí ascendieron a US$ 1.700 millones (CIF) aproximadamente", señaló. El saldo positivo para Uruguay fue de US$ 73 millones.

Además, también es positivo el saldo en cuanto a lo que Uruguay recauda en aranceles versus lo que ingresa en China.

"En base a información disponible en la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), se pudo observar que, en Uruguay, la recaudación alcanzada en 2017 por las importaciones originarias de China ascendió a US$ 190 millones aproximadamente. Cabe destacar que dicha recaudación se midió a través de la Tasa Global Arancelaria (TGA) recaudada en el año. En caso de agregar a este dato la recaudación dada por la Tasa Consular, el monto superaría los US$ 215 millones", explicó el informe de PwC.

"En contraparte, en base a información disponible en Mac Map, se constató que China habría recaudado US$ 118 millones aproximadamente por aranceles por productos originarios de Uruguay en 2017. Se estima que la carne bovina "pagó" US$ 78 millones en aranceles para entrar en China.