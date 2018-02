Profesores en conflicto: dicen que faltan 200 grupos

Otra vez las clases en los liceos públicos van a comenzar en un clima de protesta de los sindicatos de profesores que denuncian que faltan alrededor de 200 grupos, que persisten los problemas edilicios y que las clases deberían comenzar al menos una semana más tarde de lo previsto (el 1 de marzo).

La asamblea general de delegados de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) reunida el sábado —en la que participaron 46 filiales— se declaró en conflicto y si bien no afectará el comienzo de clases decidió que realizará otra asamblea evaluatoria el 18 del mes próximo en la que sí se podrían decidir medidas.

"Estamos prontos para empezar las clases, somos profesionales de la educación. El problema es que habíamos advertido que era imposible realmente comenzar el 1 de marzo porque aún no sabemos cuántos alumnos hay por grupo. Los exámenes continúan hasta el 28 y además no se terminó con la inscripción de los estudiantes que vienen de liceos privados", dijo a El País Marcel Slamovitz, presidente de Fenapes. A esto se suma que, en muchos casos, directores, subdirectores y adscriptos asumen ese mismo 1 de marzo sus puestos. Fenapes había pedido sin éxito, hace diez días, la postergación de las clases. "Creemos que esta es una jugada del presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen), Wilson Netto, para hacer una guiñada al sistema político partidario de que va a haber 180 días de clase como se ha reclamado. Pero nosotros somos profesores, egresados de los institutos de formación docente, y queremos dar clases reales, no virtuales", señaló. Recién el martes estarán los datos disponibles de la cantidad aproximada de inscriptos y en ese momento se podrán determinar la cantidad de grupos necesarios en la reunión de la comisión bipartita que analiza el tema. Fenapes espera que las inscripciones continuarán hasta bien entrado marzo.

La necesidad de crear más grupos se concentra en tercer año. Codicen ha argumentado que, por razones demográficas, se puede reducir la cantidad de los grupos de primer año.

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, había planteado en la última campaña electoral que los grupos de liceo no deberían tener más de 25 alumnos, una meta que Fenapes cree que no se cumplirá. "Ahora el Codicen cambió las pautas y habla de 30. En algunos tenemos 35, en otros llegamos a 40, según las realidades demográficas. Los casos más claros de superpoblación se dan en el oeste de Montevideo, en el sur de San José y en Maldonado por la explosión del turismo y la cantidad de trabajadores de la construcción que han ido para allá. El año pasado tuvimos un conflicto importante y en el liceo departamental de Maldonado nocturno teníamos 3.000 alumnos, el triple de lo normal", explicó Slamovitz.

En una reunión bipartita que se realizará hoy, Fenapes planteará formalmente que sea el Codicen el que postergue el comienzo de las clases y no los sindicatos con sus medidas en los liceos que tienen desperfectos edilicios como el de Bella Unión, que tiene serios problemas en los baños, el 4 de Melo y el 9 de Colón en el que caía agua del techo. A esto se suma que los liceos 1 y 2 de Dolores (afectados por el devastador tornado de abril de 2016) todavía no están totalmente reparados, por lo que las clases deberán impartirse como hasta ahora en contenedores.

En la asamblea también se mostró rechazo a la circular de las autoridades de la educación que modifica algunos criterios para la repetición. "No dice que se elimina la repetición pero es un parche para que den bien los números. La repetición depende de la madurez de cada alumno y no hay que mentirle a la población. Lo que hay que discutir en la realidad es cómo aprenden los chiquilines, cómo mejorar, y para eso necesitamos perfeccionarnos y que aumente el presupuesto. Faltan grupos, faltan adscriptos, psicólogos, trabajadores sociales. Hay desfinanciamiento y falta de presupuesto", dijo Slamovitz.

De cara a la Rendición de Cuentas, Fenapes reclamó que ya en marzo se invite a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza para comenzar a discutir el diseño del presupuesto de la educación pública. "Las anteriores instancias valoramos unánimemente que fueron de información y no de negociación. Nos decían: Esto es lo que hay y no se movían de ahí. Nosotros no queremos que se repita lo de 2015 cuando, en vez de invitarnos a negociar, se decretó la esencialidad y se generó un conflicto mucho más agudo. Tenemos un sindicato abierto al diálogo pero dispuesto a luchar por las necesidades de la educación pública que es lo que más amamos", advirtió Slamovitz.

Fenapes también marcó su preocupación por las carencias educativas de los presos. El 74% no tiene ningún acceso a la educación pese a que estarían en edad de estudiar.

El sindicalista reconoció que la asignación de horas a los profesores este año se ha realizado de mejor manera que en otros años y llega al 95%.

Denuncian situación compleja en liceo 9

El núcleo sindical del liceo 9, denunció en un comunicado que la Oficina Reguladora de Secundaria no asignará liceo a los estudiantes de 1º de Bachillerato (cuarto año de liceo) hasta dos días antes de la fecha del comienzo de cursos.

"Esto implicaría inscribir un promedio de 300 estudiantes y el armado de grupos correspondientes en estos dos días. A esto le debemos sumar que en nuestro liceo solo contamos con tres auxiliares administrativos para esta tarea. Esto llevaría a comenzar 1º de Bachillerato con siete u ocho estudiantes por grupo, incorporándose el resto bastante después. Estamos ante un inicio ficticio de los cursos. En 2º y 3º de Bachillerato la situación no es muy diferente. La Oficina Reguladora asigna los liceos dos días antes de la fecha fijada del comienzo de cursos, pero se suma a esto que aquellos estudiantes que están rindiendo exámenes en febrero deberán inscribirse en el mismo período que 1º de Bachillerato", señaló.

Habrá menos alumnos en primero

Se calcula que en Secundaria falta asignar 13.042 horas docentes (que equivalen al 4% del total). En los liceos públicos habrá 7.991 grupos, de acuerdo con datos cerrados al 20 de febrero.

En primer año hay 2.723 alumnos menos matriculados (por la caída en la cantidad de nacimientos). En el resto de los años habrá más grupos y eso explica el aumento de la matrícula total y la cantidad de grupos.

Se calcula que cada nuevo grupo cuesta, en promedio, $ 1.6 millones al año y el Consejo de Educación Secundaria atraviesa carencias presupuestales.

El País intentó ayer, sin éxito, obtener la versión de la presidenta del Consejo de Educación Secundaria, Celsa Puente, y del consejero Javier Landoni, sobre la situación en los liceos al comienzo de las clases.

La diputada nacionalista Graciela Bianchi convocó en forma urgente a las autoridades del Codicen y al Consejo de Educación Secundaria a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes para analizar la situación en el comienzo de las clases.

La diputada señaló que "el clima en los liceos es de mucha preocupación, incluyendo a los padres, porque no saben a qué liceo van a ir los hijos".

"Los liceos no tienen a esta fecha ni un solo alumno nuevo inscripto. Los directores y secretarios liceales han pedido que manden la lista en forma urgente. Agravaron la situación: no adelantaron las fechas sino que las atrasaron. Empiezan a venir los alumnos nuevos a partir del 28 de febrero y los de quinto y sexto el 6 de marzo. Hasta esa fecha los adscriptos no pueden inscribir ni armar los grupos. El 7 de marzo supuestamente empiezan los bachilleratos, pero ese día comenzaría la inscripción al mismo tiempo", señaló la diputada blanca.

En cuanto a los problemas edilicios, un caso emblemático es el del liceo 9 sobre Avenida Lezica cuya sala de profesores se inundó por una rotura en el techo. En este liceo el sindicato ha denunciado una situación "caótica" y ha exigido la postergación del comienzo de las clases debido a las dificultades para armar los grupos (ver nota aparte).

Por otro lado, Fenapes decidió que el 8 de marzo habrá un paro nacional de 24 horas en adhesión al Día Internacional de la Mujer.