Productores rurales vuelven a reunirse esta noche para analizar medidas

Los productores agropecuarios y otros del rubro productivo del país, así como transportistas y arroceros, se han autoconvocado para debatir esta noche las medidas a implementar en caso de que el gobierno nacional no atienda sus reclamos y no instale una mesa de diálogo.



El punto de encuentro está fijado para las 20 horas en las inmediaciones de “La Gaviota” sobre Ruta 3 y punto de unión con las calles de acceso a la planta urbana de Salto.



A través de las redes sociales y de grupos en WhatsApp se realizan los contactos y la invitación a participar de este encuentro, en el cual se instrumentarán los pasos a seguir ante lo que consideran como “una intransigencia” del presidente Tabaré Vázquez a escuchar sus planteos.



Este es el segundo paso que dan los productores después del encuentro realizado en Paysandú el pasado lunes.



Si bien las gremiales locales no se han pronunciado sobre que posición tomar en este caso, los productores de forma individual han salido a exigir que el gobierno los reciba y que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, se haga presente en esta instancia.



El sitio elegido para esta convocatoria, de la que tomarán parte transportistas, horticultores y algún sector de trabajadores no afiliados a sindicatos, es donde se levanta una de las obras en homenaje al ingeniero Eladio Dieste y ruta nacional muy transitada, que conecta al sur del país y el centro termal de Daymán.





Las grandes gremiales agropecuarias manifestaron al gobierno que sienten que no se les presta suficiente atención. Si bien se desmarcan de cualquier propuesta de piquetes, se muestran comprensivas ante el descontento que detectan y sienten que muchos productores están perdiendo la paciencia ante la escasa o nula rentabilidad y los costos elevados.



Vázquez ya mandó el mensaje de que no dejará que le marquen la agenda y será el 15 de enero cuando decidirá si en el mes de febrero puede recibir a las gremiales, que le pidieron un encuentro en noviembre.



El presidente de la Federación Rural, Jorge Riani, y el de la ARU, Pablo Zerbino, han manifestado a El País su descontento con la postura del ministro Aguerre en torno a este tema.



Riani afirmó que Aguerre "está desaparecido", en un "momento crucial” para el agro. Zerbino, por su parte, entiende que el ministro “no está en condiciones de brindar las soluciones que el agro necesita”.