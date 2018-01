Productores protestaron contra el gobierno al costado de la ruta

Anoche un grupo de unos 1.000 productores rurales se concentró al costado de la ruta 3 en Salto —en las inmediaciones de "La Gaviota"— para protestar contra lo que consideran es una crisis signada por la baja rentabilidad y los costos disparados.

"Esta gente que nos gobierna hablaron años de los que gobernaban antes, del atraso cambiario e hicieron política con eso y cuando entraron a la administración hicieron todo al revés. Hay atraso cambiario, peor que antes", aseguró uno de los oradores en la concentración, según supo El País.

La concentración fue controlada desde varios móviles policiales. De acuerdo con el decreto antipiquete aprobado por la presidencia de Tabaré Vázquez, la Policía puede intervenir si hay cortes de ruta que impidan la libre circulación.

En la tarde, se "viralizó" por WhatsApp un audio del productor Noel Fernández, de Guaviyú, (Paysandú ) en el que se llamaba a un "tractorazo" para los días previos a la reunión que tendrá lugar el 23 de este mes en Durazno.

"Estamos convocando a todas las empresas rurales de transporte, Pymes de la ciudad, comerciantes, a todos (a) los que nos están metiendo la mano en el bolsillo, la unión hace la fuerza. Ahora el 14 y 15 vamos a salir a la ruta a las 8 de la mañana en cualquier parte del país cercano a una ruta, les voy a pedir por favor que salgan y se manifiesten. Pero no la corten que ahora es ilegal y nos quieren asustar con eso. Vamos a hacer una marcha, una manifestación. Las peticiones y los escritos y la negociación eso lo vamos a ver el 23 en Durazno. Pero antes tenemos derecho a manifestarnos", dice el audio del productor sanducero.

"Vamos arriba las empresas de transporte, agrícolas, los productores rurales, los comerciantes de la ciudad. Todos los que no aguantan más. Vamos arriba, y los trabajadores que están desempleados. Si quieren más sueldo, apóyennos. No les podemos pagar más porque nos están matando. Acá hay orden de no aflojar. Somos rehenes de toda la clase política. Vamoarriba", dijo el productor.

El audio se conoció un día después de que la Asociación Rural y la Federación Rural advirtieran al gobierno que la reunión de esta semana en Paysandú, a la que asistieron 400 productores, debería ser un toque de atención para el gobierno. El vicepresidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, dijo incluso a El País que el mandatario tiene con el agro una actitud "fría, distante". Los organizadores de la reunión de Paysandú están elaborando un documento para analizar en la reunión del 23 de Durazno que sintetice los planteos que han ido apareciendo.

Ayer el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, que, según algunos gremialistas no está canalizando sus inquietudes, se comunicó con ambas gremiales. Sugestivamente, Aguerre no fue a la última edición de la Expo Prado.

La polémica sobre la situación del agro llegó a las redes sociales. El legislador socialista suplente Yerú Pardiñas le dijo a la emisora La Voz de Melo, con respecto a los productores que "el descontento es político, están contra el Frente Amplio". "Algunos productores están descontentos con que al país le vaya bien", sostuvo. El senador colorado José Amorín le respondió que "el oficialismo no puede moverse con estos niveles de soberbia e intolerancia contra los que piensan distinto o protestan en su contra". "Si el Presidente los ningunea, si legisladores del FA los tratan de malos uruguayos, ¿qué les podemos pedir a los productores?", escribió en Twitter.

RELACIONADAS Productores "midieron" en reunión el apoyo a eventuales cortes de ruta contra el gobierno By Bruno Scelza Productores "midieron" en reunión el apoyo a eventuales cortes de ruta contra el gobierno Productores "midieron" en reunión el apoyo a eventuales cortes de ruta contra el gobierno Gremiales dicen al gobierno que se les agota la paciencia By EL PAIS Gremiales dicen al gobierno que se les agota la paciencia Gremiales dicen al gobierno que se les agota la paciencia

Estudio oficial dice que el agro paga más

El último anuario de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria señala que el PIB agropecuario registró una leve expansión en 2017 respecto a 2016 (0,52%). El informe indica, por ejemplo, que la cadena láctea deberá "gestionar el riesgo" porque sus precios presentarán altos niveles de volatilidad. Se calcula que en 2016 cerraron 163 tambos.

"Se estima que la presión fiscal en 2017 se ubicaría en torno a 8,8%, cifra sustancialmente superior a la estimada para el año anterior y la más alta de los últimos años. La mayor recaudación esperada de impuestos y un mantenimiento del PIB en dólares corrientes explica el incremento fiscal", dice el trabajo. En 2017 el agro habría pagado US$ 26 millones más de impuestos, lo que supuso un incremento del 10% con respecto al año anterior.