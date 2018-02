Productores deciden hoy si profundizan la protesta

Unos 200 delegados de los productores autoconvocados de todo el país se reúnen hoy en Durazno para decidir el rumbo del conflicto que los enfrenta con el gobierno y algunos son partidarios de profundizar las medidas de protesta.

El ingeniero agrónomo Álvaro Rivas, uno de los cinco integrantes de la mesa coordinadora del movimiento "Un Solo Uruguay", dijo a El País que en el encuentro "vamos a hacer una evaluación y se van a delinear las acciones futuras. El gobierno está muy lejos del tipo de medidas que se están pidiendo".

Consultado sobre si es posible que el movimiento de autoconvocados se siente a la mesa de diálogo propuesta por el presidente Tabaré Vázquez para después del feriado de Carnaval, Rivas dijo que "es una decisión que tiene que tomar todo el movimiento en la asamblea de delegados (de hoy). Tiene que salir de ahí".

También admitió que el conflicto "puede llegar a endurecerse porque las señales (del gobierno) creo que no han sido buenas. Han sido insuficientes y más que una valoración positiva lo que ha generado es un efecto contrario. Hay más desánimo y más decepción en cuanto a las posibles medidas a futuro".

Acerca de la posible adopción de otras medidas distintas a las que se han venido practicando hasta ahora, Rivas dijo que "hay varias alternativas arriba de la mesa que serán evaluadas de forma muy responsable siempre con el criterio que se ha tenido hasta ahora de no afectar derechos de los demás, pero bueno creemos que no ha sido suficiente lo que hemos mostrado hasta ahora y los mensajes que hemos mandado. Los puntos de la proclama no están siendo valorados de la mejor manera".

RELACIONADAS Peones diseñan su propia plataforma sin autoconvocados By EL PAIS Peones diseñan su propia plataforma sin autoconvocados Peones diseñan su propia plataforma sin autoconvocados Ministro Astori ratifica política cambiaria By EL PAIS Ministro Astori ratifica política cambiaria Ministro Astori ratifica política cambiaria Los autoconvocados se reunieron en más de 230 puntos Los autoconvocados se reunieron en más de 230 puntos Video Los autoconvocados se reunieron en más de 230 puntos

En un diálogo a mediados de semana con El País Rivas se mostró decepcionado de los anuncios del gobierno. "Se está muy lejos todavía; si bien no teníamos muchas expectativas respecto a lo que podían anunciar el lunes, estamos como hablando un idioma distinto. El planteo que se presenta a través de la proclama y las reivindicaciones, apunta a medidas que, primero, son bastante más importantes y más amplias que las que planteó el gobierno, son más generales porque entendemos que los puntos que se plantean están afectando a varios sectores y no solo el agropecuario y las medidas las consideramos muy parciales, porque abarcan a un universo muy reducido de la cadena productiva", y agregó "esperábamos, todavía esperamos, señales de que se apunta en dirección a tomas medidas más profundas y de impacto".

Reunión franca y distendida.

Álvaro Rivas reconoció que la reunión que los autoconvocados mantuvieron con el presidente Tabaré Vázquez fue " franca, distendida, muy cordial".

"Nosotros no sabíamos que nos iba a recibir el presidente, por lo tanto no llevábamos ninguna estrategia a plantear, íbamos a hacer la entrega de documento", explicó.