Procesaron a joven como autor de un homicidio en Colonia Nicolich

Se trata de un joven de 18 años que posee anotaciones como menor por el delito de rapiña.

La Justicia de Canelones procesó con prisión a un joven de 18 años por el homicidio de otro de 20, ocurrido en las últimas horas en Colonia Nicolich. Además, otros dos jóvenes, de 19 y 16 años, resultaron heridos en el ataque.

Luego de varias actuaciones, funcionarios policiales realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 1 entre Paso Escobar y calle 4 en la zona de Solymar Norte, donde se ubicó al autor del homicidio, que posee anotaciones como menor por el delito de rapiña.

Conducido ante la Justicia y finalizadas las actuaciones, fue procesado por el delito de "homicidio muy especialmente agravado en concurrencia con un delito de lesiones personales graves".

El homicidio.

Según informó Jefatura de Policía de Canelones, los agentes recibieron un llamado alertando que tres personas estaban heridas de arma blanca en la intersección de ruta Interbalnearia y Fernando Otorgues, en Colonia Nicolich.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que tres jóvenes de 20, 19 y 16 años estaban tirados en el piso y ensangrentados.

Ninguno de los tres heridos tenía antecedentes o anotaciones policiales.

Fueron trasladados a un centro de salud de la zona, donde los médicos confirmaron que el joven M. A. L. R de 20 años había fallecido a raíz de las heridas.

Según los primeros datos recabados en el lugar por el personal policial, los jóvenes fueron atacados por al menos cuatro personas que circulaban en moto por el lugar.

La información oficial de la Policía de Canelones, surgida en las primeras instancias de la investigación, indica que "tras un cruce de miradas, uno de los conductores descendió del birrodado, generándose una discusión y en un momento determinado este último extrajo un arma blanca efectuando varias heridas a las víctimas con los resultados antes mencionados".

El atacante y sus secuaces se fugaron antes de que llegara la Policía. Por este motivo continúan las investigaciones para identificar a los autores de los hechos.

Detención ciudadana.

La Jefatura de Policía de Canelones informó ayer que por disposición judicial, ingresó a la cárcel un hombre de iniciales O. J. S. de 45 años de edad, imputado de "un delito de hurto en grado de tentativa".

El sábado pasado, varios vecinos de un barrio de El Pinar se comunicaron telefónicamente con la seccional 27 para informar que habían detenido a un hombre que momentos antes había hurtado una bicicleta.

De inmediato, efectivos policiales de la repartición canaria se trasladaron al lugar donde tomaron conocimiento que, en la intersección de avenida Fructuoso Rivera casi Manuel Oribe del balneario, un grupo de vecinos había producido un arresto ciudadano. Al llegar al lugar los policías lograron establecer que el ahora procesado, momentos antes había ingresado al predio de una vivienda localizada en avenida Juan Maria Pérez, hurtando una bicicleta.

Al captar que se estaba produciendo un delito, un vecino de la zona comenzó a perseguir al delincuente logrando interceptarlo y detenerlo conjuntamente con empleados de una empresa de seguridad establecida en las inmediaciones.

Culminada la audiencia judicial, el magistrado actuante dispuso el procesamiento con prisión de O.J.S. de 45 años de edad.

Policía canaria tiene pocas pistas sobre el homicidio.

CANELONES