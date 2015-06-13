Procesan con prisión a dominicano por el secuestro de un empresario

Hay otro dominicano, también detenido por este delito, que regresa mañana a declarar ante el juez. Por su parte, otros dos menores de edad involucrados en el caso también volverán al juzgado.



Un ciudadano de República Dominicana fue procesado con prisión por la jueza penal Julia Staricco por el secuestro de un empresario ocurrido en la pasada jornada, informó a El País el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat.

Hay otro dominicano que fue detenido por este crimen, que mañana volverá a declarar ante la magistrada y el fiscal Carlos Reyes.

Además se busca a un tercer ciudadano dominicano como sospechoso de tener participación en el crimen, informó Telenoche.

Por el caso fueron detenidos dos menores de edad que declararon ante el juez Allen Denby y el fiscal Diego Pérez, y serán conducidos mañana nuevamente ante el juez.

Ayer, efectivos policiales rescataron a un empresario del sector metalúrgico que había sido secuestrado por delincuentes armados en la zona de Avenida General San Martín y Felipe Contucci.

Al momento de ser encontrado, la víctima presentaba un impacto de bala en uno de sus brazos y estaba atado a una silla en el interior de una vivienda precaria ubicada en el barrio Marconi. Fue trasladado a un centro asistencial por los propios efectivos.



Divulgaron foto del vehículo en el que se llevaron al empresario. Foto: Jefatura de Policía

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