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El País Información

Procesan a ladrón que quiso robar a Sendic

02/03/2016, 06:00
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Raúl Sendic descarta su postulación a la IMM. Foto: Julio Barcelos
Nota a Raúl Sendic, presidente de Ancap, ND 20130502, foto Julio Barcelos - Archivo El País
Archivo El País

La Justicia procesó con prisión al hombre que el 13 de enero pasado intentó robar la casa del vicepresidente de la República, Raúl Sendic. El delincuente registraba ocho antecedentes penales, según reportó ayer Subrayado.

Como informó El País, en la noche del miércoles 13 de enero, un individuo con antecedentes penales por robo ingresó en los fondos de la casa de Sendic, ubicada en el Prado, y rompió el vidrio de una ventana.

El sujeto fue atrapado por la guardia apostada en la vivienda del vicepresidente.

No es la primera vez que Sendic es víctima de delincuentes. En febrero de 2014 sufrió dos robos del interior de su camioneta. En el primero le sustrajeron la billetera y en el segundo la computadora y una tablet.

En enero de 2012, Sendic había sufrido otro incidente en la casa donde residía. El entonces presidente de Ancap encontró la puerta de entrada dañada, por lo que hizo la denuncia a la Policía. Al ingresar junto con efectivos policiales, constató que había mucho desorden en el interior.

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Raúl Sendic descarta su postulación a la IMM. Foto: Julio Barcelos

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