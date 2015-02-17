Procesan a delincuente que baleó a un policía

El pasado domingo fue procesado un delincuente que el 6 de noviembre de 2014 había baleado a un policía en la cara, durante la rapiña a una pizzería de José Belloni y Helvecia.

Ricardo Fernando Benítez Dahle, de 30 años, poseedor de antecedentes penales, fue remitido a prisión por su participación en el intento de rapiña, y por ser quien le disparó al agente Luis Marcos Villa Castillo, de 36 años.

Los autores de este asalto, cubrían sus rostros con máscaras, huyeron tras herir al agente, en un automóvil blanco que minutos después fuera encontrado por efectivos policiales, en la esquina de Camino Antares y La Vía.

Antes, habían cometido una rapiña contra una estación de servicio ubicada en Avenida de las Instrucciones y José Belloni, donde hirieron de un disparo de escopeta en el brazo izquierdo a un empleado de la estación.

El pasado viernes, en tanto, un móvil de URPM vio un auto Chevrolet Mega, denunciado como robado desplazarse por la zona de Tres Cruces, con cuatro personas, quienes fugaron.

En Ruta 5, la Policía volvió a ver a estos delincuentes que intentaron escapar. Sin embargo, solo fue detenida una pareja. Se les incautó una mochila conteniendo pasamontañas, bufandas, un revólver calibre 38, dos escopetas, celulares y documentos.

Tras los interrogatorios de rigor, los efectivos abocados al caso, indicaron que este individuo habría estado vinculado a otros delitos como las rapiñas consumadas otros negocios.

La Justicia lo procesó el domingo por un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa, rapiña, lesiones personales y receptación.

MAROÑAS