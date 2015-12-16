Problemas de recolección en Lavalleja y Canelones

Adriana Peña recoge la basura y Orsi contrata firma privada

La Intendencia de Canelones contrató una empresa privada para que levante los residuos en zonas del departamento afectadas por un paro parcial de los municipales, por reivindicaciones salariales. En Lavalleja también hay un conflicto que afecta la recolección por lo que la propia intendenta salió a levantar la basura.

Entre el jueves y el viernes pasado Adeom Canelones realizó un paro de 24 horas en reclamo, entre otras cosas, de un salario mínimo de $ 22.500, que afectó todas las áreas de la administración, no solo limpieza.

Inmediatamente después, el fin de semana, la comuna canaria contrató a una empresa privada para realizar un servicio de emergencia en la recolección en la Costa de Oro, la ciudades de Canelones, Santa Lucía, Los Cerrillos y los municipios del noreste y santoral.

El director de Gestión Ambiental, Leonardo Herou, indicó que "el servicio de emergencia no tiene la periodicidad ni las características del servicio normal, pero está pasando por las zonas afectadas".

Hasta ayer, en la Costa de Oro había zonas donde se notaba el desborde de contenedores, por ejemplo entre Cuchilla Alta y Balneario Argentino. La mitad de Canelones estaba bien y otra mitad tenía contenedores desbordados", indicó el jerarca.

Guillermo Aguilar, presidente de Adeom Canelones, dijo que hace "tres meses que están tratando de negociar y no hemos tenido respuesta". Agregó que "se han hecho paros puntuales de dos horas".

Lavalleja.

El sindicato de municipales de Lavalleja (Adeom) mantiene ocupados dos centros de trabajo desde el viernes y está afectando el servicio de recolección de limpieza y la basura se acumula en las calles de Minas.

Los sindicalizados reclaman que la intendenta Adriana Peña habilite un espacio de negociación colectiva, en el que participaría el Ministerio de Trabajo. Entienden que la ley de negociación colectiva obliga a las Intendencias a abrir el diálogo.

Al mediodía de ayer el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, se comunicó con la jefa comunal y le dijo: "Adriana, tenés que cumplir".

Ella le respondió que considera que las autonomías municipales ya han sido "demasiado violadas" en los últimos años y que en las próximas horas presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Cortó el teléfono y, mientras los abogados municipales quedaron elaborando el recurso, Peña volvió a su tarea principal de las últimas horas: juntar basura como hacen todos los días los funcionarios municipales. Tomó un escobillón, se puso un chaleco fluorescente, un tapabocas y guantes.

Más personal y transporte.

La Intendencia de Lavalleja contrató a seis personas y una empresa de camiones que trabaja para las comunas de Canelones y Maldonado. Los directores departamentales y personal de confianza de la intendenta Adriana Peña vienen saliendo a levantar la basura desde que el viernes pasado se declaró el conflicto con Adeom Lavalleja.

Como una obrera más, la intendente Peña juntó basura en un barrio de Minas. Foto: G. García.

